Cussignacco e Buttrio in Coppa Italia

Gli ottavi di finale della Coppa Italia maschile hanno portato all’eliminazione di tutte le squadre friulane, eccetto il Cussignacco che ha saputo imporsi per 6-0 sulla Maxim di Pasin di Prato. Pertanto il club udinese questo weekend andrà in trasferta a Ponte Masino (Torino) per giocarsi i quarti di finale e ambire al titolo.

Il torneo si svolgerà con il sistema poule; la prima avversaria dei friulani sarà la Borgonese mentre nella stessa poule giocano anche Noventa e Litorale. Nella seconda poule, invece, gli incontri sono Perosina-Dolada e Chiavarese-Marenese. La formazione udinese si presenterà in campo con Roberto Bratoni, Loris Coloricchio, Andrea Pascolat, Emanuele Rosati, Luigi Iuretig, Goran Percan e Marco Zufferli.

Gli altri risultati degli ottavi di finale: Quadrifoglio-Dolada 2-4, Spilimberghese-Marenese 2-4, Noventa-Chiesanuova 4-0, Borgonese-Brb 4-2, Litorale-Auxilium 4-2, Pozzo Strada-Chiavarese 2-4, Beinettese-La Perosina 0-6.

FEMMINILE. Nel weekend a San Giovanni Canavese (Torino) si giocano anche le fasi finali della Coppa Italia femminile, con il Buttrio delle campionessa Caterina Venturini assieme a Barbara Zurini, Cristina Budai, Alessandra Pers, Monica Cisterna ed Elena Toffoletti, che se la vedrà con Marenese, Borgonese, Forti Sani, Bassa Valle e Auxilium-Saluzzo.

In contemporanea alla Coppa Italia si svolgerà anche la fase nazionale della Regional Cup Femminile con la rappresentanza regionale affidata al Lignano Bocce.