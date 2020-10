Cycling Team Friuli agli Europei su pista

Dopo il terzo posto conquistato ieri dal trentino Davide Bais sul traguardo di San Daniele del Friuli e in attesa di prendere il via domani al Giro del Friuli Venezia Giulia il Cycling Team Friuli si appresta ad essere protagonista con i propri ragazzi anche ai Campionati Europei su pista che si disputeranno a Fiorenzuola (Pc) dall'8 al 13 ottobre.

STRADA - Incassata l'ennesima ottima prova corale a San Daniele culminata con la medaglia di bronzo centrata da Davide Bais, il team bianco-nero prenderà il via domani da Aquileia per il Giro del Friuli Venezia Giulia dove saranno presenti Pietro Aimonetto, Andrea Pietrobon, Riccardo Carretta, Davide Bais e Giovanni Aleotti.

PISTA - Ma i fari, nel fine settimana, saranno puntati anche al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola dove a partire da domani si disputeranno i Campionati Europei su pista riservati a Juniores e Under 23. Tre gli alfieri del team friulano convocati dal ct Marco Villa: Jonathan Milan, Matteo Donegà e Filippo Ferronato a conferma della vocazione multidisciplinare del team del presidente Roberto Bressan.

Grande spazio nella rassegna europea sarà dedicato a Jonathan Milan che quest’anno ha trionfato al Campionato Italiano inseguimento individuale e fa già parte del quartetto della nazionale maggiore che affronta la Coppa del Mondo con prospettiva sull’Olimpiade di Tokyo nel 2021. Probabile per lui il doppio appuntamento inseguimento individuale e a squadre, date le potenzialità dell'atleta e il suo stato di forma attuale.

Rientrano, invece, nel giro della nazionale Matteo Donegà e Filippo Ferronato, dopo le ottime prove fornite in quest'anno sui velodromi europei, in manifestazioni internazionali. Complice il periodo di lockdown che ha di fatto ridotto l'attività stradistica i due bianconeri hanno partecipato a numerose prove su pista centrando sempre ottimi risultati.

"Siamo molto orgogliosi della selezione dei nostri atleti da parte della nazionale di Marco Villa, perché testimonia il loro valore e la bontà del metodo di lavoro di CTF che da sempre ha sposato la multidisciplina. Per Jonathan Milan abbiamo dovuto fare un sacrificio, il suo peso specifico di Campione Italiano a Cronometro ci mancherà alla cronosquadre che aprirà il Giro del Friuli, ma siamo certi che la rassegna Europea sia un altro tassello importante di crescita per lui. Relativamente a Filippo e Matteo il loro rientro in una rassegna importante come il Campionato Europeo è motivo di ulteriore soddisfazione, perché ottenuto con costanza e impegno" ha commentato il ds Renzo Boscolo. "Ringraziamo Marco Villa per aver tenuto la luce accesa sui nostri due ragazzi, che, nonostante siano all’ultimo anno tra gli Under 23, hanno continuato a impegnarsi al massimo nella disciplina su pista che in passato li ha visti protagonisti. Matteo poi viene da un periodo difficile, con un infortunio al ginocchio appena superato ma che gli ha tolto continuità quando era in ottima condizione. Siamo certi saprà riprendersi e tornare ancora protagonista".