Dal 20 al 24 luglio torna la 'Tre Sere internazionale'

La 20esima edizione della ‘Tre Sere internazionale Città di Pordenone’ sarà in programma dal 20 al 24 luglio. Saranno ben cinque le giornate di gara, una in più rispetto alle precedenti edizioni. “Il nostro obbiettivo è arrivare piano piano a organizzare una sei giorni” racconta Eliana Bastianel, presidente degli Amici della Pista di Pordenone, società organizzatrice dell’appuntamento. “Sono attorniata da un gruppo solido e affiatato che ha grandi progetti e idee innovative di cui la sei giorni è la massima espressione del ciclismo su pista e sarebbe il giusto tributo al velodromo Bottecchia e alla città di Pordenone”.

Le 20 coppie in gara si contenderanno la maglia bianco rossa del comune di Pordenone dei leader della classifica generale in numerose discipline: dal giro lanciato a coppie all’eliminazione, dallo scratch all’immancabile Madison fino ai dietro motori del Derny (introdotto per la prima volta lo scorso anno nella classifica della Tre Sere).

Confermate anche le gare Uci di prima categoria per gli uomini e per le donne. Sempre presenti anche i giovani e giovanissimi con le società del territorio perché “sono loro il vero investimento per il futuro e meritano di essere presenti a questo evento internazionale di cui potranno essere i protagonisti delle prossime edizioni”.

Non c’è ancora certezza sui nomi degli atleti che saranno presenti ma il responsabile tecnico della manifestazione Rino De Candido assicura che “saranno serate di stelle, non solo in cielo”.

La società degli Amici della Pista ha di recente confermato anche l’organizzazione dell’ormai storico Master regionale riservato alle categorie giovanili, voluto fortemente e coordinato dal Comitato del Friuli Venezia Giulia. Prima prova in programma il 12 maggio proprio al velodromo Bottecchia di Pordenone.

Ci sono ulteriori progetti in cantiere che mirano a una condivisione e coinvolgimento sempre maggiore delle persone, per ampliare il bacino di utenze e atleti coinvolti nella multidisciplinarità e nella formazione tecnica. Queste attività sono possibili grazie al sostegno di enti pubblici, Regione, comune di Pordenone e gli sponsor privati che, nonostante il momento difficile, continuano a sostenere e investire nel territorio, nello sport e nei suoi valori.