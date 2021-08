Dal 24 agosto Apu in ritiro a Tarvisio

Comincerà ufficialmente lunedì 16 agosto la stagione 2021-2022 dell’Apu Old Wild West Udine. I bianconeri, infatti, si ritroveranno in serata al ristorante Pizzikotto di via Nazionale a Tavagnacco, mentre il giorno dopo si sottoporranno alle visite mediche alla Sanirad di Tricesimo, con le sole eccezioni di Trevor Lacey (che sbarcherà a Udine mercoledì 18) e Marco Pieri che si aggregherà ai compagni successivamente.

Da mercoledì, poi, inizieranno gli allenamenti al PalaSport Carnera: previste due sedute al giorno fino al 23, mentre martedì 24 la squadra sosterrà una seduta al mattino e nel tardo pomeriggio raggiungerà Tarvisio, sede scelta per la preparazione estiva. Per potersi allenare e preparare al meglio, i bianconeri avranno a disposizione il Palazzetto dello Sport, concesso dal Comune di Tarvisio e la palestra adiacente, grazie alla disponibilità dell’Asd Gym Club. Inoltre, qualora necessario, potranno utilizzare anche il campo sportivo Maurizio Siega gestito dall’Asd Tarvisio.

“Per noi è motivo di grande orgoglio poter ospitare l’Apu Old Wild West Udine, una squadra ambiziosa che nella stagione appena conclusa ha sfiorato la promozione in Serie A e che ci auguriamo possa raggiungere presto questo traguardo", ha dichiarato il Sindaco di Tarvisio Renzo Zanette. "Metteremo a disposizione della squadra tutte le strutture sportive disponibili. Questa collaborazione rappresenta anche un’occasione importante per la promozione turistica del territorio e, dunque, ci auguriamo che possa ripetersi in futuro”.

“Siamo estremamente felici di ospitare la squadra di pallacanestro della città di Udine" le parole dell’assessore allo sport del Comune di Tarvisio Mauro Zamolo. "Per vocazione la nostra è una città di montagna che privilegia la pratica delle discipline invernali quali sci alpino e sci di fondo, ma nei mesi primaverili ed estivi abbiamo la possibilità di aprire anche ad altre attività. Durante questa estate abbiamo ospitato il Pordenone Calcio e la squadra femminile del Milan, allenata da Maurizio Ganz, che grazie ai buoni rapporti esistenti ha portato la squadra da noi per il secondo anno consecutivo”.

Il “Quartier generale” dei bianconeri sarà l’hotel Il Cervo gestito da Vito Anselmi: “Siamo molto contenti di ospitare una squadra così importante. Metteremo a disposizione della squadra tutti i servizi della nostra struttura, quali una piscina interna, due saune, un bagno turco, una sala massaggi e una sala con videoproiettore riservata”. I bianconeri rimarranno a Tarvisio fino al 31 agosto, giorno in cui sosterranno il primo test stagionale contro il Basket Mestre 1958 (tutti i dettagli verranno comunicati nei prossimi giorni).