Daniele Cappellari terzo in Coppa del Mondo

Daniele Cappellari sul podio della Coppa del Mondo di biathlon! Il 22enne scuola SS Fornese, alle primissime gare nel massimo circuito, ha effettuato una gran terza frazione nella staffetta 4×7.5 km maschile di Oestersund (Svezia), contribuendo assieme a Lukas Hofer, Thomas Bormolini e Dominik Windisch, a un risultato non certo preventivabile.

“Dedichiamo il terzo posto a Giuseppe Montello, che non è potuto essere qui con noi”, dice Hofer, ricordando l’infortunio alla spalla patito ad inizio settimana in allenamento dal 27enne di Forni Avoltri. Cappellari diventa quindi il terzo esponente cresciuto nella Fisi Fvg a salire sul podio di Coppa del Mondo dopo René Cattarinussi e Lisa Vittozzi.

“Siamo tutto molto contenti, non ce l’aspettavamo – dice Cappellari -. Venivo da giorni in cui non stavo benissimo dal punto di vista della condizione, sono soddisfatto molto del mio comportamento al poligono e mi sono difeso discretamente sugli sci, ringrazio i miei compagni per avermi fatto sentire subito parte del gruppo”.

“Sono stato tutti molto bravi", dice il direttore tecnico Fabrizio Curtaz. "Soprattutto Cappellari ha mostrato i nervi saldi, tenendo bene al poligono. Chiaramente deve crescere sugli sci, ma il tempo è dalla sua parte”.

A Daniele vanno i complimenti anche del presidente della Fisi Fvg Maurizio Dunnhofer, del consiglio direttivo e di tutto il mondo dello sci regionale.