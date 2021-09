Daniele Gigante e Paolo Tam campioni d'Italia

Nella splendida cornice del parco Birreria di Pedavena, i friulani Daniele Gigante e Paolo Tam dell'Asd Bocciofila Codroipese si sono laureati campioni d’Italia nella specialità del “volo” di coppia per la categoria B.

32 le formazioni partecipanti alla fase finale, sbaragliate dal tandem friulano che ha imposto il proprio ritmo e ha fatto ballare gli avversari in una danza sfrenata, ricca di colpi maestosi e giocate straordinarie, in uno spettacolo puro che ha lasciato estasiato il pubblico presente. In finale hanno dominato per 11-2 contro la formazione bellunese Carlin-De Vecchi (Dolada).

“Ci vorrà qualche giorno per metabolizzare e renderci conto dell’impresa che abbiamo fatto, ma possiamo dire che nei due giorni di gara abbiamo giocato ad alti livelli, con la voglia e consci della possibilità di poter scalare la vetta fino in cima", hanno commentato i due cinquantenni. "C’è l’abbiamo fatta! Siamo stati grandi e ci porteremo nel cuore questo risultato per tutto il resto della vita".

Il tricolore della massima categoria è stato assegnato nella cuneese Centallo alla coppia dell'Asd Perosina formata da Andrea Collet e dal 35enne udinese Francesco Feruglio. In semifinale superavano per 13-3 la formazione della Marenese composta da Ivan Soligon e dal 22enne pordenonese Alex Zoia.

Nella riviera ligure, precisamente a Savona, sono stati assegnati i titoli italiani del “volo” per le prove di tiro di precisione e tiro progressivo nelle categorie Under 15 e 18. Nella categoria U15 i friulani conquistano due bronzi grazie a due tredicenni: il primo con l’udinese Simone Galletta dell'Asd Gtn Laipacco nella prova del tiro di precisione, l’altro col spilimberghese Cristian Muzzatti dell'Asd Quadrifoglio-Fagagna nella prova del tiro progressivo.