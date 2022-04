Danieli premia i campioni dello sport

Il Gruppo Danieli ha consegnato ieri cinque ‘Stelle’ per i meriti sportivi ad altrettanti atleti che si sono messi in luce. Protagonisti della cerimonia Valentina Beltrame, Giada Cabai, Alberto Nonino, Francesco Ippolito e Antonio Fantin.

Beltrame è una giovanissima tesserata della società Orizzonti Nuoto di Udine. Nel 2021, all’Italiano Invernale di nuovo per salvamento, si è classificata al secondo posto nella gara dei 50 metri trasporto manichino con pinne.

La 16enne Giada Cabai dell’atletica Malignani Libertas Udine ha vissuto un 2021 da incorniciare nel getto del peso. Ha infranto il record regionale Under 18, che durava da ben 24 anni, laureandosi campionessa Fvg e vicecampionessa italiana a Rieti. Il suo 2022 è iniziato alla grande, con il titolo nel getto del peso indoor.

Alberto Nonino, 17enne decathleta della Libertas Malignani, nel 2021 ha battuto ogni record regionale di categoria nella prove multiple, indoor e outdoor. È due volte campione italiano U18 di epthalton e decathlon. Il 2022 gli ha già portato un nuovo record Fvg nella categoria superiore e il titolo tricolore indoor nell’epthalton.

Ippolito, classe 1996 di Gorizia, è tesserato per la Gorizia Nuoto ed è specializzato nel Salvamento. Già campione del mondo ed europeo nel misto, nel trasporto e nel torpedo, nel 2021 ha stabilito il nuovo record mondiale sui 100 metri percorso misto a Lignano. Detiene anche il primato sui 50 metri trasporto manichino. Nel 2022 rappresenterà l’Italia ai Mondiali negli Usa.

Infine, in passerella il campione paralimpico di Tokyo 2020 Fantin. Classe 2001 di Latisana, ha conquistato l’oro a Cinque Cerchi nei 100 stile libero, tre argenti e un bronzo. E’ detentore dei primati mondiali ed europei sui 50 e sui 100 stile libero. Nel 202, ha vinto anche quattro ori europei in Portogallo. Il suo 2022 è già iniziato con ottimi risultati, che fanno ben sperare per il prosieguo della stagione.