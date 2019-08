Davide Candolini in nazionale U15

Finalmente è arrivata la chiamata dal ct della nazionale Enrico Birolo anche per il 14enne di Madrisio di Fagagna, Davide Candolini. Dopo essersi messo in luce nel campionato di società Under 15 con la Quadrifoglio-Fagagna ottenendo un secondo posto agli Italiani, oggi e domani si cimenterà in campo europeo a Milje (Kranj-Slovenia) con il Torneo internazionale U15. Saranno presenti con l’Italia altre tre nazionali di spicco, ovvero Slovenia, Croazia e Francia.

Oltre al fagagnese, il team Italia sarà composto da Alessandro Breda, Andrea Fasana, Federico e Matteo Golfetto, Edoardo Graziano; preparatore atletico un altro friulano, Dario Campana, e dirigente accompagnatore il consigliere nazionale Gianfranco Papa.

RISULTATI. A Trieste, domenica si sono date appuntamento 32 terne per contendersi il Secondo Memorial “Balos-Flego”, appannaggio delle formazioni venete con la vittoria di Pesce-Soligon-Soligon (Marenese) dopo una finale 10-7 contro Barbon-Rossi-Vettori (Saranese).

A Palmanova, si sono date appuntamento 31 coppie per il Memorial “Moras” con la vittoria di Silvia Dionisio e Marino Midena della Nuoca Del Corno di Rive d’Arcano. In finale hanno battuto con un secco 11-0 il Buttrio di Edi Bertoni e Alessandro Dorigo.

APPUNTAMENTI. Oggi e domani a Spilimbergo gara nazionale a 48 quadrette. A Ferragosto, gara interregionale a terne a Moimacco. Il prossimo weekend gara nazionale a coppie a Fagagna (Quadrifoglio).