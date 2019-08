Davide Cimolai, lasciato dalla moglie durante il Giro d'Italia

Il Giro d’Italia 2019? Sarà decisamente difficile da dimenticare per il campione friulano Davide Cimolai. Che, dopo tanto dolore, si è riscattato al Giro di Vallonia, che l’ha visto protagonista indiscusso a Verviers, dove ha tagliato per primo il traguardo della terza tappa. “In questa vittoria, in questa foto, c’è tutto me stesso”, ha commentato sui social al termine della prova. “Riprendere la bici dopo il Giro mi sembrava impossibile, difficile immaginare e spiegare quello che ho passato, provato e soprattutto sofferto. A voi amici dedico con tutto il cuore questa vittoria, perché mi siete stati vicini nel periodo più brutto della mia vita. Vi voglio bene”.

Cosa è successo? Il portacolori della Israel Cycling Academy ha confessato a tuttobiciweb.it il motivo della sua tristezza: “Mi è successo ciò che non auguro nemmeno al mio peggior nemico. Mi ero sposato a ottobre, perché ci credevo davvero tanto, e il giorno prima del Giro la mia ormai ex moglie mi dice che vuole stare da sola e che ha bisogno di tempo e spazio per capire cosa prova nei miei confronti”, racconta il ciclista friulano. “Puoi immaginare con che spirito ho iniziato una corsa lunga e impegnativa come il Giro. Ero spiazzato. Stavamo assieme da 6 anni, di cui 5 e mezzo di convivenza...”.

Il secondo giorno di riposo l’ex moglie Greta decide di mettere fine, al telefono, alla loro relazione: “È stato il giorno più brutto della mia vita”, racconta ancora Cimolai. “Nonostante il dolore, ho tenuto duro. Dovevo arrivare a Verona. E’ stato difficile ma gratificante, perché all’Arena ho rinnovato il contratto con la squadra”.

Ora il campione sta rimettendo assieme i pezzi e si sta preparando al meglio per i prossimi appuntamenti. A cominciare dal Campionato Europeo su strada di Alkmaar (Olanda) dell’11 agosto, che potrebbe rappresentare il trampolino per il Mondiale nello Yorkshire. E noi facciamo il tifo per lui.