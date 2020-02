Davide Graz l'atleta del weekend

Con la gara individuale a tecnica libera si é conclusa la FIS Continental Cup di sci di fondo. L'Arena Gabriella Paruzzi (la campionessa olimpica era presente in questi giorni al parterre) ha decretato l'atleta del weekend ovvero Davide Graz. Il sappadino delle Fiamme Gialle ha dominato anche oggi la 10 chilometri, portandosi a casa la terza vittoria consecutiva nell'U20. Ha preceduto i francesi Goalabre e Rousset.

In campo femminile (U20), vittoria per la transalpina Julie Pierrel che ha avuto la meglio sull'elvetica Anja Weber e sulla friulana Martina Di Centa. Nelle prove senior, podio femminle tutto italiano con il primo posto di Lisa Brochard (cs esercito) ed il secondo e terzo delle atlete delle Fiamme Oro, Ilaria Debertolis e Sara Pellegrini. Quarto posto per Francesca Franchi (Fiamme Gialle). In campo maschile, ottima gara per il fiemmese Stefano Gardener (centro sportivo Carabinieri) che é riuscito a controllare il tentativo di rimonta del fuoriclasse francese Jean Tiberghien (secondo). A completare il podio un altro azzurro, l'altoatesino Stefano Zelger (centro sportivo dell'Esercito). Quinto e sesto Simone Dapra (Fiamme Oro) e Lorenzo Romano (centro sportivo Carabinieri).

L'evento, organizzato dallo sci club Panorama di Pordenone, ha ricevuto i complimenti da parte di tutti. Sono molto contento e soddisfatto di come é andato il fine settimana, ha affermato Michele Scaramuzza, presidente del Comitato Organizzatore. Desidero ringraziare soprattutto i magnifici volontari (oltre 50) che da Pordenone sono venuti a Tarvisio e tutti coloro i quali ci hanno sostenuto nella gestione di questo importante evento internazionale dedicato allo sci di fondo che ha visto la paresenza di 315 atleti di 13 Paesi e la presenza di campioni olimpici del calibro di Gabriella Paruzzi, Pietro Piller Cottrer e Giorgio Di Centa.

Classifiche su www.sciclubpanorama.it