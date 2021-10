Debutto casalingo per la Cda Talmassons

Giunta al terzo anno consecutivo nella serie cadetta, la Cda Talmassons inaugurerà la stagione 2021-2022 di Serie A2 tra le mura amiche. La novità più importante riguarda proprio il campo gara: quest’anno, infatti, le ragazze in rosa saranno di scena nel palazzetto comunale Teghil di Lignano Sabbiadoro.

Dopo la lunga preparazione e una serie di allenamenti congiunti, la squadra di coach Barbieri è pronta a fare sul serio. Domenica 10 alle 17 si accenderanno i riflettori della prima competizione ufficiale contro l'Anthea Vicenza.

Il gruppo friulano è giovane, ma pieno di entusiasmo e può contare su elementi che possono trascinare compagne in campo e tifosi sugli spalti... ci sarà da divertirsi!

Le “Pink Panthers” affronteranno una neopromossa, ma attenzione a non sottovalutare nessuno: il livello delle avversarie è molto alto. Sulla panchina vicentina siede, infatti, un allenatore di esperienza internazionale come Luca Chiappini. Anche la centrale e capitana Lisa Cheli vanta partecipazioni in Serie A, mentre sarà una gara da ex per Maria Chiara Norgini; il libero umbro lo scorso anno ha vestito i colori Cda.