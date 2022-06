Debutto vincente per l’Apu con Verona

E’ iniziata con una vittoria l’avventura dell’Apu Old Wild West Udine alle finali play off di Serie A2 2021-2022 (Tabellone Oro). Al termine di una gara combattutissima in un PalaCarnera sold out già da venerdì sera, i bianconeri sono riusciti a imporsi su Tezenis Verona per 67-64. Mvp bianconero Trevor Lacey, autore di 13 punti e con una valutazione complessiva di 21. Appuntamento a martedì per Gara 2 sempre al PalaCarnera alle 20 (ultimissimi tagliandi a disposizione attraverso il circuito VivaTicke, online e nelle rivendite autorizzate).

Per la serie con Tezenis coach Matteo Boniciolli recupera Ethan Esposito (assente da Gara 4 dei quarti di finale con Allianz Pazienza San Severo per un problema alla caviglia sinistra) e decide di escludere dai dodici Michele Ebeling. Questo, dunque, il quintetto di partenza: Cappelletti, Lacey, Nobile, Antonutti e Walters. Rosselli sblocca l’incontro dopo un minuto (0-2) e Antonutti impatta dalla lunetta (2-2, fallo di Rosselli). Anderson riporta subito avanti i veneti (2-4), che a metà periodo grazie alla tripla di Johnson e al contropiede vincente di Spanghero si porta sul +6 (7-13). L’ex Capo d’Orlando successivamente fa 1/2 dall lunetta (fallo di Giuri) e porta a 7 le lunghezze di distacco dai padroni di casa (9-16). Nell’ultimo minuto di gioco Casarin subisce due falli: il primo è di Italiano (che viene sanzionato anche con l’antisportivo), il secondo di Giuri. 4/7 lo score del numero 4 gialloblu che consente alla Tezenis di volare sul +11 (13-24). A 37 secondi dalla prima sirenza Mussini dalll’angolo piazza la bomba (16-24) e Cappelletti accorcia dalla lunetta (1/2, fallo di Candussi) e Grant sulla sirena fissa il primo parziale sul punteggio di 17-26.

Nei primi cinque minuti del secondo quarto c’è solo Apu: Giuri e Cappelletti riaprono il match (23-26), ma falliscono il colpo dell’aggancio: ne approfittano i veronesi a segno dall’arco con l’ex Spanghero a 4 minuti e 24 secondi dall’intervallo lungo (23-29). A 2 minuti e 13 secondi dalla seconda sirena Antonutti, su assist di Cappelletti, riduce nuovamente il gap (27-30), ma sul possesso successivo Spanghero punisce nuovamente i friulani (27-32). A 53 secondi dalla fine del secondo periodo Walters commette fallo su Rosselli (2/2) e gli viene sanzionato anche il fallo tecnico (Spanghero 0/1, 29-34). Nei secondi finali l’Old Wild West riapre il match con Pellegrino e Antonutti (33-34).

Nel secondo minuto del terzo periodo la formazione di coach Boniciolli riesce a portarsi per la prima volta in vantaggio grazie alle iniziative di Lacey e Cappelletti (37-36) e Nobile firma il +4 (40-36), andando a segno dall’area e trasformando il libero concesso per fallo di Anderson (40-36). A 3 minuti e 22 secondi dalla terza sirena sono sempre 4 i punti di distacco dai veronesi grazie al canestro fortunato di Walters (44-40). Lo stesso numero 1 bianconero sarà protagonista un minuto dopo con una tripla che fa letteralmente esplodere al Carnera (47-42) e nell’azione successiva Mussini riesce ad andare a segno, nonostante il fallo subito da Caroti (1/1, 50-42). Il +10 lo firma Walters dalla lunetta (fallo di Candussi, 52-42). Negli ultimissimi secondi del terzo periodo Lacey commette fallo antisportivo su Casarin (2/2, 52-46), che poi chiude la frazione sul -4 (52-48).

In avvio dell’ultimo quarto Verona rientra in partita con lo stesso Casarin (52-51), ma dopo quattro minuti l’Old Wild West si riporta sul +5 grazie a Cappelletti (58-53). Successivamente, però, si scatena Anderson: in poco più di 30 secondi la guardia Usa mette a segno 7 punti, consentendo alla Tezenis di tornare avanti (58-60). La reazione dell’Apu è immediata: prima Antonutti annulla il distacco (60-60), poi Lacey completa la rimonta (62-60). Il numero 55 bianconero firma anche il +4 (64-60) a un minuto e 25 secondi dalla quarta sirena, dopo i due liberi sbagliati da Pini (quinto fallo di Walters). La tripla di Rosselli a 57 secondi raggela il Carnera, che però esplode nuovamente a 5 secondi dalla fine grazie ai liberi trasformati da Antonutti (fallo di Johnson) che valgono il +3 (66-63). Sulla rimessa Cappelletti commette fallo su Rosselli (1/2, 66-64). E nel finale Antonutti fa 1/2 dalla lunetta (quinto fallo di Johnson) per il 67-64 con il quale si archivia Gara 1. Appuntamento a martedì.

APU OLD WILD WEST UDINE – TEZENIS VERONA 67-64 (17-26, 33-34, 52-48)

APU OLD WILD WEST UDINE: Cappelletti 9 punti, Walters11, Mussini 6, Pieri ne, Antonutti 11, Esposito 6, Giuri 4, Nobile 3, Pellegrino 4, Italiano, Azzano ne, Lacey 13. All. Matteo Boniciolli.

TEZENIS VERONA: Adobah ne, Caroti 2 punti, Casarin 11, Johnson 14, Candussi, Nonkovic ne, Rosselli 9, Pini 3, Anderson 11, Udom 4, Grant 2, Spanghero 7. All. Alessandro Ramagli.

Arbitri: Bartolomeo, Moretti, Capurro.

Usciti per cinque falli: Walters, Johnson.