Decimo compleanno per l’Aviano-Piancavallo

Salita, panorami ed emozioni che vanno dritte al cuore. Domenica 26 giugno torna l’Aviano-Piancavallo, gara internazionale di corsa in montagna che quest’anno celebra la decima edizione. La partenza avverrà da Aviano, presso l’impianto di atletica leggera di via Stretta, e il percorso si svilupperà, tutto in salita, sino all’area sportiva Roncjade, nel cuore di Piancavallo.

La distanza? 10 miglia, pari a 16,094 chilometri, con un dislivello positivo di 1.120 metri. La prova sarà anche valida come campionato regionale assoluto e master di Trail corto. Un ulteriore motivo d’attrazione per un evento a 360 gradi che si è ormai ritagliato un posto nelle abitudini di tanti appassionati della corsa e delle camminate sportive in ambiente naturale.

Di contorno alla gara Fidal si svolgerà l’Armo 1191 Trail, prova agonistica sulla distanza delle 15 miglia (pari a 25 chilometri) con 1.600 metri di dislivello positivo, sempre da Aviano a Piancavallo. Per chi vuol prendersela un po’ più comoda, c’è invece la Fortaiada, prova a carattere ludico-motorio sulla distanza delle 10 miglia, aperta anche gli appassionati del nordic walking che a Piancavallo trovano un ambiente ideale per la pratica della disciplina. E poi la Passeggiata delle Malghe, 5 miglia a carattere ludico-motorio, adatta alle famiglie e a chi non ha velleità di tipo agonistico.

Di particolare suggestione, il passaggio nel cuore della piantagione di Arnica montana più estesa d’Europa. Proprio domenica 26 giugno, in località Castaldia, lungo la Passeggiata delle Malghe, è in programma la Festa dell’Arnica, con visite guidate alle coltivazione di Armo 1191, momenti musicali offerti dal coro Ana di Aviano e pic-nic. Una festa che coinvolgerà anche runners e camminatori impegnati nell’evento organizzato dall’Atletica Aviano.

La 10 Miglia Internazionale Aviano-Piancavallo prevede premi speciali per le cinque associazioni più numerose (con almeno 10 atleti classificati), per la prima classificata della categoria SF50 (9° memorial Luisa Mattioz) e la prima classificata della categoria SF55 (4° memorial Maria D’Andrea). Le iscrizioni resteranno aperte sulla piattaforma Endu sino alla mezzanotte di giovedì 23 giugno.

Archiviata la 10 Miglia Internazionale Aviano-Piancavallo, l’attenzione si sposterà sulla Panoramica delle Malghe, in programma domenica 17 luglio con partenza e arrivo nell’area sportiva Roncjade, nel cuore di Piancavallo. Quattro i percorsi: il più lungo misurerà 42,2 chilometri. Gli altri si svilupperanno rispettivamente per 30, 21 e 10 chilometri. Sulle due distanze più corte, oltre che sui 5 chilometri, sono previste anche corse a carattere ludico-motorio. A Piancavallo sarà un’altra estate di corsa.