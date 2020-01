Delser al giro di boa del torneo

La prima parte della stagione 2019/20 è terminata. Sabato 11 gennaio la Delser affronterà la sua prima partita del girone di ritorno sul campo del Basket 2000 San Giorgio, con inizio alle 21 a Mantova. Obiettivo primario per Udine sarà quello di voltare pagina rispetto agli insuccessi che hanno contraddistinto il girone di andata e iniziare con grinta questa seconda parte del campionato. Società staff e giocatrici sono tutti uniti per migliorare la situazione attuale, che vede la Delser in zona play-out al decimo posto in classifica.

Alla prima di campionato il Basket San Giorgio batté, da neo-promossa, la LBS al Pala Vecchiatto di Pasian di Prato per 48-57, una sconfitta che lasciò molto amaro in bocca alle udinesi. Le virgiliane, all’esordio assoluto in A2, sfoderarono una prestazione piena di grinta, contornata da un 7/12 da tre che tagliò le gambe alla squadra di casa. Viviana Giordano e Giulia Monica segnarono nelle file di Mantova rispettivamente 12 e 14 punti, mentre Liga Vente, alla sua prima partita in casacca Delser, scrisse il suo season-high di 29 punti personali, con 13/16 al tiro.

Attenzione quindi alle conclusioni da fuori e a mantenere una difesa forte. Udine dovrà anche aumentare la sua prolificità in attacco, perché ora, per punti fatti, è la seconda peggiore squadra nella serie dopo Marghera, il fanalino di coda del girone. Mantova ora si trova al dodicesimo posto in classifica, a due punti di distanza da Udine e avrà tutta l’intenzione di replicare il successo dell’andata in questo match, che è a tutti gli effetti uno scontro diretto. Nell’ultima partita le avversarie, guidate da coach Stefano Botticelli, hanno vinto contro le Giants di Marghera per 66-56, con 22 punti di Monica (4/9 da tre), 13 di Ruffo e 11 di Bernardoni.