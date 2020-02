Delser, big match al Benedetti

Sabato 22 febbraio alle 19 la Delser Udine accoglierà l'Akronos Moncalieri nella 22esima giornata di campionato. Scontro sulla carta difficile per le udinesi perché le avversarie, oltre che essere la squadra capolista del Girone Nord di A2 sono anche il miglior attacco e la miglior difesa della serie. Le friulane tenteranno l'impresa memori della sconfitta all'andata sul campo delle piemontesi per 61-28, una prova in cui Moncalieri poté dimostrare tutto il suo valore per talento e lunghezza del roster.

Udine ora è al nono posto in classifica ed è reduce da una buona prova contro le seconde della classe del Basket Crema, le quali hanno battuto a gennaio il Moncalieri per 50-34. Un'impresa è dunque possibile per la Delser e nulla è ancora scritto. Invitiamo quindi tutto il tifo a venire al Pala Benedetti per sostenere le ragazze in questo ambizioso match. Il fattore campo dovrà essere fatto valere al massimo!