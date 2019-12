Delser cerca riscatto a Castelnuovo

Brucia ancora in casa Delser la sconfitta rimediata contro il San Martino di Lupari nell'ultima giornata di campionato. Nonostante questo, la squadra è pronta a reagire e ritornare alla vittoria. La LBS sabato 14 dicembre partirà verso il Piemonte per affrontare nel suo undicesimo match stagionale l'Autosped Castelnuovo Scrivia. La partita inizierà alle 21.

Il capitano Debora Vicenzotti suona la carica e descrive così questo prossimo incontro:“Per noi Castelnuovo di Scrivia non è mai stata una squadra semplice, abbiamo avuto sempre difficoltà a giocarci. Poi la trasferta è lunga, ma, considerato tutto, ce la possiamo fare. Dobbiamo riscattare i due punti persi contro il San Martino di Lupari, erano nostri e li abbiamo buttati via. Gli allenamenti settimanali sono andati bene, quindi possiamo davvero riscattarci nella partita di sabato. Abbiamo tanta forza e molta voglia di tornare a vincere. Quando si incontrano squadre difficili oltre che la tecnica e la tattica serve soprattutto dare quel qualcosa in più che può arrivare solo dal cuore”.

Le avversarie al momento occupano il quinto posto in classifica con sette vittorie conquistate su dieci partite. È una squadra in salute che negli ultimi tre incontri di campionato ha sempre vinto. Il terzo di questi successi è arrivato sul campo di Vicenza, mentre nell'ultimo turno le piemontesi sono rimaste a riposo.

Attenzione all'esperienza sotto canestro di Podrug. Il centro croato, seppur non al meglio della condizione, contro Vicenza ha messo a segno 16 punti e sta mantenendo una buona media di canestri con 11 rimbalzi catturati e 4.3 assist a partita. Un buon rendimento lo sta avendo anche Colli, ala forte con 14.3 punti maturati in 30 minuti medi di utilizzo. In cabina di regia troviamo Bonvecchio, giocatrice molto tecnica che Udine dovrà riuscire a bloccare per il meglio nelle sue incursioni. Agli ordini di coach Pozzi, non dimentichiamo Pavia, tiratrice molto duttile che si adatta a ricoprire più ruoli.