Delser, ecco il calendario delle amichevoli

Mentre volge ormai al termine il ritiro di pre-campionato per Eva Da Pozzo e compagne, è stato definito il calendario dei test amichevoli estivi che vedranno coinvolta la Delser W. Apu da qui alla prima giornata di Serie A2 fissata per il 9 ottobre.

Due, in particolare, le gare a cui i tifosi di fede bianconera potranno avere accesso secondo le istruzioni qui di seguito riportate: l’impegno di fronte alle croate del KK Rijeka di mercoledì 15 settembre, in programma al Palasport “Brumatti” di Gorizia nell’ambito del XVIII BSL, e la sfida alle slovene del Grosuplje di domenica 19 settembre al “Benedetti” di Udine con palla a due alle 18.30.

DELSER W. APU vs KK RIJEKA – Mercoledì 15 settembre. Palasport “Brumatti”, Gorizia, ore 19, ingresso gratuito. Disponibilità posti limitata in virtù delle vigenti normative anti covid-19. Accesso consentito previa presentazione green pass e autocertificazione. Prenotazione via e-mail tramite l’indirizzo: info@chespettacolo.info

DELSER W. APU vs GROSUPLJE – Domenica 19 settembre. Palasport “Benedetti”, Udine, ore 18.30, ingresso gratuito. Disponibilità posti limitata in virtù delle vigenti normative anti covid-19. Accesso consentito previa presentazione green pass e autocertificazione. Prenotazione via e-mail tramite l’indirizzo: prenotami@udinelbs.it

Questo il calendario completo delle partite:

– Sabato 11 settembre: Delser W.Apu Udine vs Nuova Pall. Treviso (Palasport “Benedetti” – Porte chiuse);

– Mercoledì 15 settembre: Delser W.Apu Udine vs KK Rijeka (Palasport “Brumatti”, Gorizia);

– Mercoledì 22 settembre: Nuova Pall. Treviso vs Delser W.Apu Udine (Treviso);

– Domenica 19 settembre: Delser W.Apu Udine vs Grosuplje (Palasport “Benedetti”, Udine);

– Sabato 25-Domenica 26 settembre: Torneo di Bolzano. Delser W.Apu Udine, Basket Club Bolzano, Ponzano, Pall. Vigarano.