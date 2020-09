Delser, segnali positivi dopo il primo test

Un primo scrimmage, l’occasione per collaudare schemi e intese in vista dell’inizio del campionato di Serie A2. Allenamento fruttuoso quello svolto in serata dalla Libertas Basket School Udine nel palasport di San Martino di Lupari. Insieme alle Lupe padrone di casa, nel rispetto dei protocolli anti covid-19, la formazione arancione – a esclusione di Eva Da Pozzo, non impiegata – ha potuto rompere il ghiaccio dando seguito a quanto svolto in questa fase iniziale di preparazione.

Il commento di coach Alberto Matassini: "È stato un buon allenamento, svolto con una squadra altrettanto giovane che ci ha permesso di tenere ritmi alti. Era importante rompere il ghiaccio dopo tanti mesi di stop e, sebbene siamo solo all’inizio e le cose da migliorare siano ancora tante, abbiamo ottenuto risposte positive da tutte le ragazze. Ora attendiamo di vedere in campo anche il capitano Da Pozzo".