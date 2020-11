Delser, squadra e staff negativi. Positività tra le avversarie

La società Libertas Basket School è felice di poter comunicare la negatività dei tamponi nasofaringei a cui giocatrici, staff e dirigenti si sono sottoposti in ottemperanza alle ultime disposizioni normative Fip e grazie al servizio del medico sociale Arianna Beltrame e dell’Infermiera specializzata dell’Ospedale di Trieste Caterina Bianco.

La sfida in programma sabato 7 al Benedetti, però, slitta in seguito alle positività al Covid-19 riscontrate all’interno del gruppo squadra della società ospite, la Basket 2000 San Giorgio Mantova. La sfida, inizialmente prevista per domani, è stata posticipata a mercoledì 25 novembre, alle 19.30. Sede dell’incontro rimarrà il Palasport “Benedetti” di Via Marangoni, Udine.