Delser W.Apu, dal 6 all’8 settembre in ritiro a Tarvisio

Si terrà da lunedì 6 a mercoledì 8 settembre nella cornice di Tarvisio il mini-ritiro di precampionato della Delser W.Apu Udine. A sostenere la candidatura della località montana per questo inedito scampolo di pre-season, in particolare, la volontà del vice-Presidente della Libertas Basket School Claudio Ballico, residente a Tarvisio e quindi conscio dell’ottimo apporto che il paese può avere sul gruppo bianconero. Dodici le atlete scelte da coach Massimo Riga in occasione della tre giorni di raduno. Lo staff agli ordini delle friulane sarà così composto: Achille Milani (Assistente), Sara de Biase (Fisioterapista), Federica Gonnelli (Preparatrice atletica), Antonio Tonizzo (Dirigente).

Il programma di allenamenti redatto per l’occasione vedrà Da Pozzo e compagne coinvolte in doppie sedute giornaliere incentrate sulla preparazione fisico-tecnica. Sede delle sessioni il locale Palazzetto dello Sport, concesso dal Comune di Tarvisio, e la palestra adiacente, resa disponibile grazie alla disponibilità dell’Asd Gym Club. Inoltre, qualora necessario, la formazione potrà utilizzare anche il campo sportivo “Maurizio Siega” gestito dall’Asd Tarvisio. Durante il ritiro, la squadra, che pernotterà presso l’Hotel Raibl, avrà modo di incontrare i vertici dell’Amministrazione comunale di Tarvisio.

Il rientro del gruppo a Udine è fissato per il pomeriggio di mercoledì 8, mentre avrà luogo sabato 11 settembre la prima amichevole in calendario per le bianconere da qui a inizio ottobre: avversaria della Delser, al Pala “Benedetti”, la neo-promossa Nuova Pallacanestro Treviso (seguono dettagli su questo e i successivi incontri).