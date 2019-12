Derby di Santo Stefano, prevendita al Città Fiera

L’Itas Città Fiera Libertas Martignacco informa che presso il Mega Intersport al centro commerciale Città Fiera a Torreano di Martignacco (aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 20.30 e il venerdì fino alle 22) è attiva la prevendita dei biglietti per il derby friulano di volley in programma giovedì 26 dicembre alle 17 al PalaCarnera contro la Cda Talmassons. La prevendita sarà operativa al Mega Intersport fino al giorno di Natale. Un punto prevendita è attivo anche presso il Cda lounge bar in via degli Artigiani 7 a Flumignano.

Il costo dei tagliandi è il seguente: intero 10 euro, ridotto (tesserati Fipav under dai 12 ai 17 anni e gli over 65) 5 euro.

PROMOZIONI. Società giovanili di volley: ogni squadra under, più due dirigenti, entrerà gratuitamente previa prenotazione via email a marketing@libertasmartignacco.it entro il 16 dicembre. Il biglietto ridotto per tesserati Fipav è valido per le giocatrici delle società che non aderiranno alla promozione di cui sopra.

E’ stata studiata in collaborazione con la Apu Oww la promozione “Porta un amico” per gli abbonati della squadra di basket udinese: presentando la tessera stagionale al Mega Intersport, infatti, i tifosi bianconeri acquisteranno un biglietto intero e ne riceveranno uno gratuito per un loro amico.