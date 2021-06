Di corsa al Piancavallo, promozione per i runner

La Panoramiche delle Malghe (18 luglio) e l’Aviano-Piancavallo (29 agosto) lanciano una promozione da non perdere per tutti i runner. Fino al 18 giugno, acquistando il pettorale nei punti ufficiali d’iscrizione delle due manifestazioni, si riceverà in omaggio uno splendido gadget pensato appositamente per chi corre: sarà possibile scegliere, sino ad esaurimento delle scorte, tra un marsupio, uno zainetto, un paio di guanti tecnici e un paio di manicotti per le braccia.

I punti d’iscrizione ufficiale sono i seguenti: la sede dell’Atletica Aviano, in via Girolamo da Porcia ad Aviano (su appuntamento); la Ferramenta Redolfi De Zan Sandro in via Marconi 14 ad Aviano; l’agenzia viaggi Rupolo Tour in via della Repubblica 15 a Sacile; e il negozio di articoli sportivi Mio Mio Run, in via Tezza 32 a Conegliano (Treviso) e in Viale Treviso 3 a Pordenone.

Inizia così il conto alla rovescia per la prima delle due gare estive in Piancavallo: l’inedita Panoramica delle malghe, che da quest’anno sostituisce la classica Piancavallo-Cansiglio, si correrà il 18 luglio, con partenza e arrivo nell’area sportiva Roncjade, nel cuore del Piancavallo.

Quattro i percorsi, tutti nuovi di zecca: il più lungo misurerà 42,2 km. Gli altri si svilupperanno rispettivamente per 31, 21 e 10 km. Sulle due distanze più corte, oltre che sui 5 km, sono previste anche delle corse a carattere ludico-motorio, senza cioè finalità agonistiche.

I tracciati hanno un dislivello contenuto, si correrà tra strade sterrate e sentieri battuti. Nulla, insomma, di particolarmente tecnico. Tanto che, considerato il periodo, la Panoramica delle malghe potrebbe anche diventare l’occasione per un allenamento in vista di una maratona autunnale.

Non cambieranno, rispetto alla vecchia Piancavallo-Cansiglio, gli splendidi panorami sulla pianura che si apriranno davanti agli occhi dei tanti runners che il 18 luglio sceglieranno il fresco dell’altopiano per un impegno “fuoristrada” che promette emozioni.

L’Atletica Aviano, organizzatrice della Panoramica delle malghe, sarà anche impegnata, poco più di un mese dopo, il 29 agosto, nell’ormai classica Aviano-Piancavallo. Una lunga ascesa dalla pianura all’altopiano, dove gli atleti saranno accolti dal verde del bosco e dall’azzurro del cielo.

La partenza avverrà da Aviano, presso il nuovo impianto di atletica di via Stretta, e il percorso si svilupperà in salita sino all’area sportiva Roncjade. La distanza? 10 miglia, pari a 16,094 chilometri, con un dislivello positivo di 1329 metri.

Di contorno alla gara Fidal più lunga, dall’anno scorso viene proposta il 1191 Armo Trail, gara sulla distanza di 9 km che da Roncjade, lungo l’anello delle malghe, percorre l’ultima parte del tracciato dell’Aviano-Piancavallo. Entrambe le prove saranno proposte anche nella versione a carattere ludico-motorio, con partecipazione aperta agli appassionati del nordic walking che al Piancavallo troveranno un ambiente ideale per la pratica della disciplina.

Per entrambi gli appuntamenti le iscrizioni sono già aperte anche online attraverso il sito www.endu.net. Il conto alla rovescia può davvero iniziare.