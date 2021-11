Dietro la maglia, 125 anni da onorare

Il cammino deludente degli ultimi campionati non deve far dimenticare, come ripete sempre lo speaker dello stadio Friuli, che l’Udinese è la squadra dei “primi, veri bianconeri d’Italia”. Dopo il centenario nel 1996, è quindi il momento di celebrare i 125 anni dall’istituzione della Società Udinese di Ginnastica e Scherma, nata formalmente in una data identificata col 30 novembre 1896. Anche se già nel ‘95 gli udinesi avevano partecipato a un incontro di calcio a Roma, il 1896 è noto come l’anno dello ‘scudetto fantasma’: il torneo vinto a Treviso nel primo campionato nazionale di calcio in Italia, non riconosciuto però dalla Federazione, che nacque due anni dopo.

Il primo scudetto andò alla più grande mobile decaduta del calcio italiano: il Genoa. E siccome la storia, da queste parti, è stata spesso avara di soddisfazioni, pure il gagliardetto che ricorda quel primo trionfo non esiste più, trafugato dalle truppe di occupazione durante la Grande Guerra!



L’ALBO D’ORO

I RECORD

, quando alcuni ginnasti con a capo, il primo presidente, costituiscono all’interno della polisportiva l’, iscritta alla. I primi decenni di storia sono pioneristici, anche se qui nascono futuri campioni come, campione olimpico nel 1936 e mondiale 2 anni dopo, mentre la squadra vaga tra Prima e Seconda divisione (le vecchie A e B) e finisce in ‘C’ fino alla stagione 1938-1939. Ben più sostanziosa la presenza nella massima serie negli Anni ’50, quando, prima però di essere retrocessa per un illecito sportivo dell’anno prima., tra crisi, delusioni, rifondazioni, la nascita della società per azioni Udinese Calcio e l’inaugurazione del nuovo Stadio ‘Friuli’ nell’anno qui più difficile della seconda metà del secolo, il 1976. Tre anni dopo,con il doppio salto della squadra die l’avvio di quella storia moderna che arriva fino a oggi, interrotta da, l’arrivo neldi uno dei più grandi campioni di sempre,, e, oggi il più longevo dei proprietari di club in serie A.Il resto è più cronaca che storia, e se è storia vogliamo ricordarne i momenti d’oro:, conprimo bianconero in cima alla classifica marcatori; la; la squadra digrazie anche al più grande di tutti,Resta il gioiellino dello stadio rinnovato col brand Dacia Arena nel 2016, il presente con la holding che ha un piede in Friuli e uno Oltremanica (e grazie alla quale possiamo permetterci giocatori ‘fuori budget’). Ecco: magari un’occhiata a questi primi 125 anni può far capire ai bianconeri del 2021 quale sia la storia alle loro spalle e perché il pubblico si aspetta sempre il massimo da loro ad ogni partita!Finalista di Coppa Italia (1922)Primo posto serie B (1956, 1979)Coppa Anglo-Italiana (1978)Coppa Italia Serie C (1980)Coppa Mitropa (1980)Campionato Primavera (1981)Coppa Italia Primavera (1991)Coppa Intertoto (2000)Miglior piazzamento:2° posto serie A (1954-55)PartecipazioniCoppa Uefa/Europa League: 12PartecipazioniChampions League: 3Stagioni in serie A: 49Stagioni consecutive in A: 25Record di punti: 66 (2010-2011)Record di vittorie: 20 (2010-11)Record di gol: 66 (2010-11)Record di pareggi: 20 (1982-83)Record presenze:Di Natale 446 (359 in A)Capocannonieri serie A:27 gol (1997-98)Antonio Di Natale29 gol (2009-10)Antonio Di Natale28 gol (2010-11)