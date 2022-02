Dino Zoff compie 80 anni!

Dino Zoff festeggia 80 anni. Tantissimi, oggi, i messaggi di auguri e i ricordi legati a una vera leggenda del calcio italiano, campione d’Europa nel 1968 e campione del mondo nel 1982 a 40 anni, sei scudetti conquistati tra i pali della Juventus, partito dai campi di Mariano del Friuli.

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Zoff si è detto ottimista sulla qualificazione dell’Italia ai prossimi Mondiali. Ripercorrendo la sua carriera in azzurro, Zoff si è poi soffermato sulla sua caduta e sulla sua rinascita in nazionale: “Nel 1978, dopo il Mondiale, venni massacrato. Avevo 36 anni e per via dei gol subiti dalla distanza contro Olanda e Brasile scrissero che ‘non ci vedevo’. Un insulto pesantissimo. Come se dicessero a un giornalista che non conosce la grammatica. Attaccato nella mia serietà professionale. Pensai di ritirarmi. Il Mondiale di quattro anni dopo? Non ho mai vissuto di ripicche o rimpianti. Il senno del poi non mi appartiene”.

