Domenica 19 marzo la 29esima edizione del 'Torneo di minirugby Città di Udine'

Ritorna il “Torneo di minirugby Città di Udine”, giunto alla 29^ edizione, uno dei più grandi eventi sportivi giovanili della regione Friuli Venezia Giulia in cui hanno sempre partecipato importanti società del panorama rugbystico italiano e qualche club estero. Il 10° memorial vuole ricordare Leonardo “Leo” Franz classe 1998 e Riccardo “Ricky” Rinaldi classe 1994, due giovani atleti scomparsi precocemente, ma che hanno lasciato il segno nel cuore del grande mondo ovale.

A contendersi l’ambito trofeo scenderanno in campo una cinquantina di squadre, oltre 600 ragazzini dai 5 ai 12 anni e rispettivi allenatori che daranno vita ad appassionanti partite, richiamando famigliari, simpatizzanti e curiosi.

Il torneo è anche una grande occasione per far conoscere questo sport di grandi valori e di forte immagine: sarà dato ampio risalto all’iniziativa con appositi materiali informativi, pubblicità sulla stampa, spot televisivi e sito dedicato; inoltre saranno invitati ad assistere alle competizioni gli alunni di varie scuole elementari e medie della provincia in cui gli istruttori della Rugby Udine da anni divulgano e promuovono lo sport e la cultura del rugby nei suoi valori più significativi.

Terminate le competizioni in campo, seguirà il classico “terzo tempo” con cibarie e bevande all’insegna dell’amicizia sportiva, le premiazioni del 1°-2°-3° piazzamento per ogni categoria e quindi l’assegnazione del “Trofeo” alla società che ha realizzato i migliori risultati complessivi nelle varie categorie.

Il tutto in un unico centro sportivo, in una splendida cornice ovale dedicata allo sport giovanile, alle famiglie e al divertimento, con chioschi, musica e intrattenimenti.

La manifestazione è resa possibile grazie al costante sostegno della Regione, del Comune, del CONI e degli sponsor che hanno deciso di contribuire alla realizzazione dell’evento, ma soprattutto grazie al lavoro dei molti Volontari, che sin da ora ringraziamo, la cui passione e dedizione sono un ottimo esempio per i nostri giovani atleti.

L'appuntamento è per domenica 19 marzo 2023 al Centro Sportivo Marco Pellegrini, in Viale XXV Aprile a Udine.

Per tutte le info https://www.rugbyfvg.it/wp-content/uploads/2022/12/Locandina-Torneo-2023.pdf