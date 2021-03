Domenica torna la Maratonina di Brugnera

E’ tutto pronto per la 22esima edizione della Maratonina Comune di Brugnera-Alto Livenza. Dopo la forzata cancellazione dello scorso anno, quando tutta Italia stava entrando in pieno lockdown e iniziava a diffondersi la pandemia, la manifestazione torna in calendario aprendo di fatto la stagione friulana su strada.

Facendosi forza dell’esperienza accumulata lo scorso anno, ad esempio nella gestione del Giro Podistico di Pordenone in settembre, gli organizzatori dell’Atletica Brugnera hanno deciso di riproporre la storica mezza maratona, rinunciando alla non competitiva e alla Nordic Walking per garantire la massima sicurezza nella zona di partenza e arrivo, posizionata in via SS.Trinità. Resteranno quindi solo la mezza e la gara competitiva sui 7,97 km, ossia su un giro del circuito cittadino che nella gara più lunga dovrà invece essere compiuto tre volte.

Si preannuncia una sfida di alto profilo, con molti specialisti africani al via per cercare di battere i record della corsa, stabilito nel 2005 dal tunisino Amor e dalla kenyana Kariuki e fissati rispettivamente in 1h01’53” e 1h12’33”. L’eventuale loro abbattimento porterà un premio di 150 euro che si assommerà ai 400 euro spettanti al vincitore. Campioni uscenti sono il kenyano Dennis Bosire Kiyaka, primo nel 2019 in 1h07’10” e l’etiope Meseret Engidu Ayele (1h17’16”).

La partenza della gara verrà data alle 9.30 per entrambe le gare. Prevista la partenza di corridori da tutta Italia essendo la gara inserita nel calendario internazionale Fidal. Le iscrizioni sono ancora aperte e potranno essere effettuate fino a giovedì 4 marzo al costo di 15 euro per la mezza e 10 per la gara breve. Sabato dalle 15, sempre nella zona partenza, si effettueranno le operazioni di ritiro del pettorale e del pacco gara.

La manifestazione sarà gestita nel pieno rispetto dei protocolli sanitari vigenti. Da notare che la mezza assegnerà i titoli nazionali UNVS e aprirà la 34esima edizione della Coppa Provincia di Pordenone, circuito podistico che andrà avanti per tutta la stagione. La mezza maratona sarà interamente trasmessa da Italia7Gold e Telefriuli.