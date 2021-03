Dopo un mese di stop Covid, la Cda è pronta a tornare in campo

A distanza di oltre un mese dall’ultima gara ufficiale la Cda è finalmente pronta per tornare in campo.

A Talmassons mercoledì 31 marzo alle 17.30 le ragazze di Barbieri affronteranno la Futura Volley Giovani di Busto Arsizio per il primo dei cinque recuperi delle gare sospese per Covid.

"Affrontiamo una delle migliori squadre della pool salvezza", commenta il ds Gianni De Paoli. "Ovviamente con sette ragazze fermate dal Covid per oltre 15 giorni e che hanno ripreso ad allenarsi da pochi giorni la condizione complessiva della squadra non sarà sicuramente la migliore. La cosa importante, in questo momento, è che tutte stanno bene, dando così la possibilità a coach Barbieri di poter contare su tutto l'organico per evitare sovraccarichi e tutelare la loro integrità fisica. La gara con Busto Arsizio ci servirà a ritrovare il ritmo gara, nella speranza poi di poter concludere un campionato, dove sicuramente la fortuna non è stata dalla nostra parte, nel migliore dei modi".