Dopo un mese di stop, la Cda riparte con un successo

Dopo un mese di stop forzato causa Covid, la Cda trova un importante successo nel primo dei cinque recuperi. Talmassons s'impone, infatti, per 3-0 sulla Futura Volley Giovani Busto Arsizio.

Le friulane partono con Vallicelli in regia, capitan Tirozzi e Dalla Rosa in banda, Mazzoleni e Nardini al centro, Cutura opposto con Ponte libero. Talmassons inizia bene con una Cutura in evidenza (6-2). Ancora lei, con un ace, tiene distanti le ospiti 8-5. Sotto 10-8, Busto chiama il primo time-out. Un paio di errori in attacco della Cda permettono alle ospiti di pareggiare i conti (13 pari) e spingono al primo time out Barbieri. Un attacco di Dalla Rosa e un muro di Tirozzi e la Cda è di nuovo avanti 15-13. Sul 19-16 entra Pagotto per Mazzoleni in battuta. Muro di Nardini per il 20 a 16 e secondo time out per le ospiti. Cutura imprendibile (21-17). Busto non molla e, con un po’ di fortuna, si riporta sotto 22-21; secondo time out friulano. Sul 23 a 21 entra Bartesaghi per Nardini in battuta. Talmassons stringe i denti e dopo un muro di Cutura chiude il set sul 25 a 23.

Secondo parziale senza cambi per Talmassons. Partono forte le ospiti che, con due ace, si portano sullo 0-3. Reazione Cda che, con Tirozzi in battuta, Cutura e Dalla Rosa in attacco si porta avanti per 6-3 costringendo Busto al primo time-out. Un paio di errori di Talmassons riportano la parità (7-7). Dopo una serie di scambi spettacolari si va sul 14 pari. Entra Bartesaghi per Dalla Rosa. Si gioca in perfetto equilibrio fino al 18 pari. Con Cutura in battuta break friulano (20 a 18). Rientra Dalla Rosa per Bartesaghi e capitan Tirozzi porta Talmassons sul 22-19, costringendo Busto al secondo time-out. Ancora lei dopo uno scambio lunghissimo firma il 24 a 20. Sul 24 a 22 Barbieri chiama il primo time-out. Una magia di Vallicelli chiude il secondo set sul 25-22.

Un ace di Tirozzi e un muro di Cutura rompono l’equilibrio del terzo set (5-3), ma Busto recupera e con un muro si porta avanti per 6-7. Un ace di Dalla Rosa e un attacco di Cutura portano di nuovo avanti Talmassons 11-8. Anche Mazzoleni vuole esserci: suo il 12 a 8 e primo time out per le ospiti che, con due muri, si rifanno sotto 13 a 11. Capitan Tirozzi porta le friulane sul 16 a 13. Entra Bartesaghi per Dalla Rosa. Due errori di Busto e Talmassons vola sul 18 a 13. Sul 19 a 15 entra Pagotto per Nardini in battuta. Avanti 20 a 18, Barbieri chiama il primo time-out. Rientra Dalla Rosa per Bartesaghi (20 pari). Un muro di Mazzoleni e la Cda è di nuovo avanti sul 22 a 20 e secondo time-out per le ospiti. Sul 22 pari secondo time out per Talmassons. Finale incandescente con un ace di Mazzoleni che chiude il match sul 25-23.

Una prestazione al di sopra di ogni aspettativa per le ragazze di Barbieri con Cutura e capitan Tirozzi top score dell’incontro. Vittoria meritatissima per Talmassons che ripaga le ragazze, lo staff e la società di tanti sacrifici in una stagione bersagliata da tanta sfortuna.

Cda Talmassons - Futura Volley Giovani Busto Arsizio 3-0 (25-23, 25-22, 25-23)

Cda Talmassons: Barbazeni Karin, Norgini Maria Chiara (L2), Dalla Rosa Francesca, Cristante Sharon, Nardini Daniela, Mazzoleni Monica, Cecilia Vallicelli, Cutura Hana, Pagotto Sofia, Ponte Genni (L1), Bartesaghi Giulia e Tirozzi Valentina (K). Allenatore: Barbieri Leonardo e Vice: Cinelli Stefano

Futura Volley Giovani Busto Arsizio: Veneriano, Nicolini, Michelotto, Vecerina, Latham, Lualdi A., Sartori, Frigo, Lualdi G., Sormani (L2), Cartletti, Garzonio (L1) e Zingaro

Allenatore: Lucchini Matteo e Chiofalo Luca

Arbitri: Luca Cecconato e Marco Laghi.