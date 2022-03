Doppia sconfitta per le ragazze del Buttrio

SERIE A FEMMINILE. Weekend nero per le ragazze del Buttrio che hanno raccolto due sconfitte, la prima contro le valdostane della Bassa Valle per 10-15, la seconda contro le torinesi della Borgonese per 8-17. Un vero scivolone per le friulane, stoppate dopo un avvio a pieno regime. Ora si attende una pronta reazione della squadra domenica 6 (alle 14,30) in casa contro la Marenese.

Gli altri incontri di giornata sono: Forti Sani-Bassa Valle, Auxilium-Borgonese.

Questa la classifica attuale: Borgonese 12, Bassa Valle 7, Marenese 6, Buttrio 4, Auxilium e Forti Sani 3, Noventa 1.

SERIE A MASCHILE. La sesta giornata della massima serie della specialità volo, non dà scampo alla Maxim-Codroipese, che ospitava un’indomabile Brb Ivrea; i friulani raccolgono solo i due punti bandiera grazie alla coppia Benedetti-Bertolini per il risultato finale dell’incontro di 2-24.

Gli altri risultati: Nus-Perosina 9-18, Auxilium Saluzzo-Noventa 10-16, Marenese-Gaglianico 10-17.

Classifica: Brb 12, Perosina 10, Gaglianico 9, Noventa 5, Marenese e Auxilium 4, Nus 2, Maxim-Codroipese a 0.

Sabato alle 14: a Buttrio la Maxim-Codroipese ospita la Marenese, Noventa-Nus, Perosina-Brb, Gaglianico-Auxilium Saluzzo.

SERIE A2 MASCHILE. Dopo la giornata di riposo, si riprende con la fase di ritorno che vede i seguenti incontri (sabato ore 14,15): Spilimberghese-Quadrifoglio Fagagna, Florida-Dolada, Pederobba-Villaraspa, Pedavena-Spresianese, riposo per Chiesanuova e Cussignacco. Nel girone C la classifica attuale è: Quadrifoglio 7, Chiesanuova 6, Dolada 5, Spilimberghese 2, Florida 0. Nel girone D la classifica attuale è: Cussignacco e Pederobba 6, Villaraspa e Pedavena 4, Spresianese 0.

SERIE B MASCHILE. Il campionato cadetto ha disputato la sua quinta giornata con i seguenti risultati. Girone A: Veronica-Le Valli 8-15, Pasch-Tre Stelle 11-11, Pasch-Triestina 14-8; classifica: Le Valli 8, Tre Stelle 5, Veronica e Triestina 4, Pasch 3, Saranese 2. Girone B: Cavarzano-Boccia Viva 17-6, Gtn Laipacco-Belluno 15-8, Cornudese-Fortitudo 17-5; classifica: Belluno 8, Boccia Viva e Gtn Laipacco 6, Cavarzano e Cornudese 4, Fortitudo 2. Girone C: Adegliacchese-Granata 12-10, Buttrio-Muggia 10-12, Tagliamento-Nuova Del Corno 17-6; classifica: Nuova Del Corno, Buttrio, Adegliacchese e Muggia 6, Tagliamento 4, Granata 2.

Questo sabato la serie B si ferma al giro di boa per riprende la prossima settimana, c’è solamente il recupero dell’incontro Saranese-Triestina (sabato ore 15).

ELEZIONI. Domenica alle 10 al Meeting Point San Marco di Palmanova si svolgerà l’assemblea delle società, chiamata a eleggere il nuovo presidente che guiderà le bocce regionali fino al 2024. Due i candidati che si contenderanno il trono, il dimissionario Aldo Daici e la nuova proposta Giancarlo Blasigh.