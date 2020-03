Doppia sfida salvezza per la Cda

L'importante recupero in chiave salvezza con l'Acqua & Sapone Roma Volley Club si svolgerà mercoledì 11 marzo alle 20 a Talmassons, rigorosamente a porte chiuse. Prima, però, per le ragazze della Cda c'è la difficile trasferta in casa della capolista Montecchio domenica 8 marzo. Partita che le ragazze di Guidetti dovranno affrontare con coraggio e determinazione con la consapevolezza di potersela giocare alla pari: L'assenza di pubblico potrebbe essere di aiuto in questo senso.

Saranno due partite fondamentali per il proseguo del campionato e l'ennesimo esame per una squadra che vuole e deve cambiare rotta per raggiungere la salvezza.