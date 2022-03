Doppietta azzurra nella Coppa del mondo di snowboard

E' stato un sabato di grande adrenalina e spettacolo a Piancavallo. Un 12 marzo che ricorderemo volentieri. Nello slalom parallelo, valido quale terz'ultima tappa della stagione di coppa del mondo di snowboard, è arrivata una splendida doppietta per l'Italia.

Prima vittoria in carriera per l'altoatesino Marc Hofer che, in finale, ha battuto il compagno di squadra Edwin Coratti (14° podio in carriera). Undicesimo nelle qualifiche, il giovane carabiniere, dopo aver eliminato in semifinale il leader della classifica generale, il sudcoreano Sangho Lee, terzo classificato, ha realizzato un'ultima run impeccabile che lo ha portato sul gradino più alto del podio. Il capitano degli azzutti e grande favorito nel pronostico, Roland Fischnaller ha chiuso all'undicesimo posto. Classifica generale maschile che, a due gare dalla fine, vede sempre in testa Sangho Lee con 494 punti, seguito dal tedesco Stefan Baumeister (oggi quarto) a 456 ed il russo Dimitrii Loginov, oggi assente per le note vicende extra sportive, con 326 punti.

In campo femminile vittoria in ex aequo per la svizzera Julie Zogg e la sorprendente giapponese Tsubaki Miki. Terza la tedesca Ramona Hofmeister che ha sconfitto nella finalina la forte austriaca Daniela Ulbing.

Domani, domenica 13 marzo, la seconda gara con la prova a squadre a partire dalle 13 in diretta Tv su Eurosport.

Il comitato organizzatore Piancavallo 2022 si avvale dell'importante supporto da parte della regione Friuli Venezia Giulia, di PromoTurismoFVG e di Eyof 2023 nonché della collaborazione della Federazione italiana sport invernali e del patrocinio del Comune di Aviano e del Comune di Pordenone e del sostegno di prestigiosi Partner.

Programma e informazioni sono disponibili su www.piancavallosnowboard.com