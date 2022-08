Doppio Tricolore per Michele Pittacolo

Michele Pittacolo si è ripreso in fretta dalle delusioni mondiali, andando a conquistare i titoli italiani paralimpici numero 39 e numero 40 della sua carriera. Allori tricolori che si aggiungono al titolo italiano master su mountain bike del 2006 e i successi in campo internazionale.

Ad Avezzano, in Abruzzo, nell'àmbito dei Campionati italiani di ciclismo paralimpico, il portacolori della Pitta Bike ha vinto la gara tricolore a cronometro della sua categoria, la Mc4, nonostante un problema meccanico. Un salto di catena, in salita, ha rischiato di scompaginare i piani di Michele, che è stato abile a gestire velocemente e al meglio il problema, mulinando il rapporto giusto per andare a vincere.

Nella prova su strada, Pittacolo ha fatto valere il suo eccellente stato di forma fisica e atletica, andando in fuga e correndo da solo gli ultimi chilometri, fino ad arrivare al traguardo a braccia alzate.

Grandi soddisfazioni per la Pitta Bike sono arrivate da Avezzano dal tandem tesserato per il sodalizio friulano: Pierluigi Sclip e la guida Emanuele Pestrin hanno conquistato la medaglia di bronzo nella prova a cronometro.

Nei prossimi giorni, il calendario propone i Campionati regionali e i Tricolori su pista, in programma nel fine settimana a Firenze. Pittacolo ha già messo nel mirino gli obiettivi.