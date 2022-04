Due giorni di triathlon a Lignano Sabbiadoro

Nel weekend di sabato 23 e domenica 24 Aprile, sullo splendido litorale di Lignano Pineta, si è svolta un’emozionante due giorni di gare organizzate dall’Asd Triathlon Lignano Sabbiadoro. Nonostante il meteo non del tutto favorevole, con i nuvoloni minacciosi del sabato e il vento incessante della soleggiata domenica, gli atleti si sono sfidati con grande agonismo sulle distanze Sprint e Olimpico.

La gara del sabato su distanza Sprint ha decretato i campioni regionali individuali e di squadra. Nello Sprint, atlete ed atleti (449 iscritti) di rilievo internazionale come Luisa Iogna Prat, Gianluca Pozzati, Michele Sarzilla e diversi stranieri, hanno dato origine a una splendida bagarre per conquistare le posizioni da podio. Nella gara femminile la vincitrice è stata Luisa Iogna Prat, l’atleta della 707 ha primeggiato fin dalla prima frazione, concludendo la sua prova con un tempo totale di 57’45”. Al secondo posto si è classificata Elisa Marcon del Cus Propatria Milano con un tempo di 59’34” mentre al terzo posto con 1h00’30” si è classificata Sraka Luna atleta slovena.

Nell’avvincente gara maschile si è deciso tutto nella frazione di corsa, dove Gianluca Pozzati (atleta 707) è stato protagonista insieme a Michele Sarzilla (DDS) di uno scontro testa a testa che si è risolto solamente nelle ultime centinaia di metri, dove l’atleta della 707 si è imposto sul rivale con una potente progressione. Primo posto per Gianluca Pozzati con 49’19”, secondo gradino del podio per Michele Sarzilla con 49’21” e al terzo posto l’atleta Cileno Riveros Gaspar con 51’04”. Come campioni regionali assoluti si sono distinti Enrico Osso del Go Tri Team e Riebler Alice giovane atleta S1 del Cus Udine. Titolo regionale maschile alla squadra del Cus Udine e titolo femminile alla squadra del Go Tri Team.

Nella ventosa ma molto soleggiata giornata di domenica ha preso il via il TriSpeedo su distanza Olimpica (247 iscritti). La prima frazione è stata caratterizzata da onde di modesta intensità e da correnti che hanno complicato le traiettorie degli atleti. Nelle quote rosa a primeggiare è stata Santimaria Margie (Doloteam) con 1h59’54”, al secondo posto Lilli Gelmini (asd Revelo) con 2h01’00” e al terzo posto Denise Cavallini 2h06’32” (Lucca triathlon asd). Nella gara maschile primo gradino del podio per l’atleta del Lykos triathlon team Matteo Montanari che ha fatto registrare un tempo di 1h45’40”, al secondo posto Marco Barison del CY laser delta triathlon con 1h46’37” e sul terzo gradino del podio Andrea Pizzeghella con 1h48’50”.

Domenica c’è stata un’altra manifestazione sportiva di rilievo che ha visto sfidarsi molti giovani atleti della categoria Allievi del ciclismo su strada. Il trofeo è stato organizzato dalla Gottardo Giochi Caneva insieme all’Asd Triathlon Lignano ed ha contato ben 140 iscritti. Il GP Città di Lignano Sabbiadoro – Gottardo Giochi – Aude Kitchens ha visto vincitore in volata Davide Stella del Caneva che ha percorso i 57,6 chilometri di gara a una media di 42,6 km/h mentre al secondo posto Filippo Cettolin del San Vendemmiano ed al terzo posto Matteo Darios della Industrie e Forniture Moro.