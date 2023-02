Due record italiani per Brunella Del Giudice

Allo stadio Grezar di Trieste, nel corso della seconda fase regionale del Campionato Italiano invernale di Lanci, Brunella Del Giudice ha ritoccato due primati italiani nel lancio del martello e del martellone. L'atleta biancorossa, nella sua prima competizione nella Categoria Over 80, ha scagliato il martello a 25,60 metri e il martellone a 10,74 metri.

Con un po' di dispiacere per aver tolto i primati proprio alla compianta compagna di squadra di tante stagioni, Anna Flaibani, Brunella Del Giudice si è detta soddisfatta per i margini di miglioramento che le si prospettano a stagione appena iniziata e in vista di un 2023 che la vedrà sicuramente protagonista nelle competizioni italiane ed internazionali.

A Trieste, è arrivato anche l'esordio stagionale per Nives Fozzer. L'atleta biancorossa, che da tempo reca prestigio e risultati importanti alla NAF, dopo un anno di pausa dalle competizioni per un serio infortunio, ha ripreso con grande determinazione.

La Fozzer si è cimentata nel giavellotto e nel disco, ottenendo rispettivamente le misure di 6,65 metri e 8,77 metri. Entrambi risultati di ottimo auspicio. Anche per Nives è stata tanta la soddisfazione per la tenuta fisica, come ha tenuto a rimarcare la stessa atleta biancorossa: una formidabile ed inossidabile Master, che gareggia nella categoria over 93 anni.