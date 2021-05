E’ tempo di Mitteleuropean Race

E’ scattato il conto alla rovescia per la quinta edizione della Mitteleuropean Race che partirà da Trieste venerdì 14 maggio.

Sono anche gli ultimi giorni utili perché i concorrenti possano ufficializzare la propria iscrizione. Al momento, nonostante la nota incertezza del periodo, l’organizzazione stima che saranno circa 50 le auto storiche al via tra quelle che parteciperanno alla Mitteleuropean Race (gara di regolarità Super Classica per auto d’epoca costruite sino al 1976 e ad altre di particolare interesse storico sino al 1990) e quelle iscritte alla più turistica Mitrace Tour Cup.

“I programmi del nostro evento - sottolineano i triestini Riccardo Novacco, Maurizio De Marco e Susanna Serri di Adrenalinika, il team organizzatore - hanno caratteristiche specifiche per rispondere ai desiderata sia degli amanti della gara di regolarità pura, sia di coloro che amano scoprire le ricchezze naturalistiche e culturali del Friuli Venezia Giulia”.

Scendendo nei dettagli, la gara di regolarità MItteleuropean Race, conta complessivamente 80 prove cronometrate e 6 prove di media con 15 rilevamenti. La partenza della prima tappa da piazza Unità avverrà alle 14.30 di venerdì 14 maggio. I concorrenti affronteranno un percorso di 190 chilometri che attraverserà località e siti importanti non solo per la storia della Regione: San Michele del Carso, San Floriano del Collio, Monte Calvario (dove si effettuerà il Trofeo dedicato a Luciano e Antonio Viaro), il Castello di Spessa Resort, Cormons, Redipuglia. Il rientro a Trieste è poi previsto per le 19.

La seconda tappa, sabato 15 maggio con partenza alle 10 e arrivo alle 19.15 si svolgerà su un percorso di 280 chilometri: è prevista la salita verso Prosecco con diverse prove cronometrate sul Carso, poi Repen, Col, Borgo Grotta Gigante, Sgonico; tra Poggio Terza Armata, San Martino del Carso e Peteano ci saranno due prove di media, mentre a Gorizia ci sarà il Controllo Timbro al Castello e il Controllo Orario in Piazza Vittoria.

Da Gorizia poi la sfida con il cronometro si sposterà nuovamente sulla salita del Monte Calvario e a Ruttars sede della Cantina Jermann con specifico Trofeo. La sosta pranzo è programmata a Villa Nachini Cabassi sede dell'Enoteca Regionale. Di qui si partirà per Rocca Bernarda e successiva salita al Santuario di Castelmonte con discesa a Cividale, l’attraversamento del Ponte del Diavolo e Controllo Timbro in Piazza Duomo. Passaggi successivi saranno per Buttrio, Castello di Buttrio, Pavia di Udine (sede della storica Grattoni 1892), Monticelli e Monte San Michele prima del rientro a Trieste. Le premiazioni si svolgeranno poi in serata all’Hotel Savoia Excelsior, punto di riferimento anche per gli eventi a latere della Mitteleuropean Race.

Domenica 16 maggio, fuori classifica e senza coefficiente avrà luogo la “Coppa Trieste Città della Scienza” con 20 prove cronometrate dislocate lungo i 50 chilometri del percorso che toccherà il Porto Vecchio , l'area Science Park di Padriciano, il Sincrotrone di Trieste, la Foiba di Basovizza per discendere poi a Trieste con salita al Castello e alla Cattedrale di San Giusto.

Questo invece il programma dei partecipanti alla Mitrace Tour Cup: venerdì 14 maggio, partenza alle 14 sempre da Piazza Unità d’Italia a Trieste, visita alle cantine del castello di spessa, visita e degustazione alla Balsameria Midolini, visita al Castello di Miramare poco prima dell’arrivo a Trieste previsto per le 19. Sabato 15, dopo la partenza alle 9, la prima sosta sarà al Castello di Gorizia dove è prevista la visita intorno a metà mattinata, cui seguirà alle 15 il tour guidato di Cividale. La fine tappa è prevista alle 18.45 a Trieste. Domenica 16, la Mitrace Tour Cup partirà alle 10 e prevede la sosta con visita alla Macchina di luce Sincrotrone.

La Mitteleuropean Race, oltre a essere un punto di riferimento nel mondo della regolarità ad alto livello, va ricordato che si muove al fianco di importanti iniziative di coinvolgimento sociale: è infatti parte attiva del progetto WE STOP COVID del Rotary International per combattere la pandemia attraverso le vaccinazioni e promuovendo l'arruolamento di medici, infermieri e comunque di tutte quelle persone che siano abilitate a poter vaccinare, e del progetto MITE, nato nel 1998 che dà la possibilità a persone ipovedenti e non vedenti di partecipare, come navigatori, a gare di rally internazionali e nazionali e di regolarità.

La scenografia unica di piazza Unità diventerà un punto di riferimento per gli appassionati del Mondo Classic grazie anche al contemporaneo debutto del Concorso d’Eleganza “Città di Trieste” dedicato ai “70 anni di storia dell’auto dal 1910 al 1980” organizzato dal Club ACI Storico, l'Automobile Club di Trieste e l'Associazione Amatori Veicoli Storici, con il patrocinio dell'Automobile Club d’Italia.

La Mitteleuropean Race, gara Super Classica del calendario ACI Storico gode del patrocinio della Regione FVG, del Comune di Trieste, del Comune di Gorizia del Rotary 2060 dell’ACI Trieste. Main partner 2021: Baibroker. Official Partner: Jermann, Paul Edward. Special Partner: Studio Gasperini, Grattoni 1892, Concinnitas, Italspurghi, Midolini, Primo Aroma, Castello di Spessa, Castello di Buttrio. Technical Partner: Digitech, Dreaming Classic Umberto Ferrari, Intergrafica, Fratelli Rossi Pneumatici, Serrifoto, Savoia Excelsior Palace, Cronocar Service, Alfa Romeo, Mafra, Carchain, Publirent. Media Partner: Ruoteclassiche, Gare d’Epoca, Trieste Caffè, Photo Renè, RuoteStoriche TV. Enti sportivi: ACI Sport, CONI. Associazione sportive: ARACI, Scuderia PN Corse.

Organizzazione: ASD Adrenalinika.

Aggiornamenti e curiosità sulla Mitteleuropean Race 2021 e sulla Mitrace Tour Cup si trovano su: Facebook, Twitter, Instagram e sul sito: www.mitteleuropeanrace.it.