E' mancato Beniamino Dereani

E’ morto a 58 anni Beniamino Dereani di Dierico di Paularo. Il suo ricordo è affidato al presidente dell’Aldo Moro Paluzza, Andrea Di Centa: “Ciao Beniamino. Come si dice, la vita porta via sempre i migliori e nel tuo caso anche i troppo giovani. Hai lasciato la tua bella famiglia, la tua Dolli, i tuoi figli e tanti congiunti”.

“Il saluto del mondo dello sport ti è dovuto. Hai sicuramente incontrato lo sport non da giovanissimo ma fin da subito hai dimostrato di essere un bell’atleta. Le tue corse ma soprattutto lo skialp ti hanno portato a buoni livelli. Quante battaglie tra le categorie Master quando ti imponevi sull’eterno rivale Lozza. Magari poi si riprendeva una rivincita ma tu battagliavi sempre. L’Aldo Moro ti ha accolto nelle sue file per quasi vent’anni e il tempo sembra non sia mai passato. Eri amico di tutti, anche se riservato e rispettoso. Poi da grande cacciatore avevi sempre gran pazienza nell’aspettare la preda o il momento giusto per agire”.

“Noi personalmente ci scambiavamo un bottiglia di buon Cabernet con un paio di sacchetti di filetto di cervo. Ovvio tu eri il fornitore del ‘selvatico’. Ecco quelle erano le serate dove ci aprivamo ai liberi pensieri. Poi una lenta e inesorabile malattia ti ha portato via e nessuno di noi è stato capace di fermarla. Tu ci hai provato e quanto ci hai provato… Non ce l’hai fatta ma tutti noi sappiamo quanto hai lottato. Mandi Bengj”, conclude Di Centa.