E' partita la campagna abbonamenti delle Eagles

"Non ci siamo fermati nell’anno più difficile che lo sport abbia mai conosciuto e ora vogliamo accogliere la nostra gente nel nostro nido per spiccare insieme il volo. Perché siamo convinti che ogni tifoso al nostro fianco potrà fare la differenza", così la Gesteco ha presentato la campagna abbonamenti per la prossima stagione in presenza al Cividale.

"Anche se il momento non permette di pianificare una campagna abbonamenti con i classici crismi, il calore che abbiamo vissuto nelle ultime partite di playoff dello scorso campionato, quando abbiamo finalmente potuto accogliere i nostri tifosi, ci ha emozionato e spinto le nostre Aquile a lottare fino all’ultimo quarto della partita che sanciva la promozione in Serie A2".

"Da qui nasce il concept United we flight, un gioco di parole, che si presta a una doppia lettura. Da una parte c’è l’essenza delle Eagles, che è quella di volare e spiccare il volo (Flight). Dall’altra c’è l’animo battagliero che ci contraddistingue, il nostro modo di intendere lo sport dando battaglia all’avversario (sempre nella cornice del contesto sportivo ovviamente), in una parola: combattere (Fight). United we flight, quindi, perché solo se combattiamo insieme possiamo spiccare il volo".

PREZZI L’abbonamento comprende tutte le partite di regular season del campionato italiano di Lega Nazionale Pallacanestro Serie B. Abbonarsi conviene: il prezzo dell’abbonamento alle Eagles equivale al costo di 12 biglietti in qualsiasi settore. Con l’abbonamento, invece, si può assistere a 15 incontri e godere di ulteriori benefit che verranno svelati nell’arco della stagione

PREZZO ABBONAMENTO PREZZO BIGLIETTO SETTORE INTERO RIDOTTO SPECIAL INTERO RIDOTTO TRIBUNA NUMERATA

(colore azzurro) 85 45 65 7 4 PARTERRE SILVER

(colore grigio) 120 70 --- 10 6 PARTERRE GOLD

(colore giallo) 160 95 --- 13 8 PARTERRE DESIO FLEBUS

(colore rosso) 250 ---

INGRESSO OMAGGIO UNDER 6 E DISABILI // RIDOTTI UNDER 16 E OVER 65

PARTERRE DESIO FLEBUS Gli abbonati in parterre Desio Flebus godranno di accesso alla “Eagles Club House” in tutte le gare di regular season e playoff.

DOVE Puoi acquistare il tuo abbonamento da lunedì 30 agosto 2021 e fino all'inizio del campionato (2 ottobre)

-Doctor Phone all'interno di Borc di Cividat in viale Foramitti, 8 Cividale del Friuli

-Punti vendita Vivaticket

-Cartolibreria Edicola News & Toys piazza Zorutti, 2 Cividale del Friuli

-Tabaccheria Sclosa piazzale Osoppo, 12 Latisana

-Ricky Store via Tirrenia, 5 Lignano Sabbiadoro

-La Zebretta via XXV Aprile 1945, 4 Martignacco

-Tabaccheria D'Arrigo P.zza Paolo Diacono, 9 Remanzacco

-Tabaccheria Menduni via Roma, 16 San Giorgio di Nogaro

-Tabaccheria Covassi via Pio Vittorio Ferrari, 6 Udine

-Zuccolo Edicola Tabacchi via Caccia, 53 Udine

ON-LINE www.vivaticket.it

PLAYOFF “AL TUO POSTO” Potrai sfruttare il diritto di prelazione sul tuo posto in caso di qualificazione ai playoff.

FRIENDSHIPS Godranno della categoria di acquisto SPECIAL le seguenti tipologie di tifosi:

TESSERATI AUC

CORRENTISTI DELLA CIVIBANK

ABBONATI FORUM IULII UDINE VOLLEY

REGALO Un gadget celebrativo delle Eagles “UNITED WE FLIGHT” s.s. 2021/22 da ritirare direttamente al PalaGesteco in occasione della prima gara casalinga di campionato.

BENEFIT Gli abbonati gialloblu potranno accedere alle promozioni sviluppate con alcuni dei nostri sponsor mostrando l’abbonamento UNITED WE FLIGHT al momento dell’acquisto.

I partner gialloblu si riservano la possibilità di cambiare e/o inserire in qualsiasi momento le promozioni che sono comunque non cumulabili con altre promozioni attive.

BUONO SCONTO SPENDIBILE NEI PUNTI VENDITA DESPAR

10% SCONTO PRESSO MCDONALDS

10% SCONTO RISTORANTE “AL MOST”

10% SCONTO PRESSO BIRRIFICIO “FORUM IULII”

Verranno inoltre comunicate successivamente le promozioni che Bluenergy, Terminal Nord Medical Center ed eventuali altri sponsor gialloblu dedicheranno a tutti gli abbonati Eagles.

GREEN PASS Si ricorda che per direttive anti Covid-19 i tifosi potranno accedere all’impianto sportivo esclusivamente se muniti di Green Pass.

Il Green Pass viene rilasciato dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo, dopo tampone effettuato nelle 48 ore antecedente l’evento con esito negativo o con certificato di guarigione dal Covid-19). I tifosi dovranno esibire il Green Pass con documento di riconoscimento all’ingresso del palasport e seguire la partita indossando la mascherina.

NOTE