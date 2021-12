Ecco il Calendario Paralimpico Fvg 2022

Fresco di stampa il nuovo “Calendario Paralimpico 2022” editato dall’Associazione Tetra-paraplegici del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con l’Associazione “Progetto Spilimbergo” e con il patrocinio dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione “Gervasutta”.

All’interno del calendario sono presenti 16 atleti Fvg con lesione midollare intenti a praticare sport a vario titolo e livello. Tutto il ricavato verrà utilizzato per riprodurre in formato digitale il volume “La Casa di Aldo”, realizzato dall’Unità Spinale del Gervasutta nel 2003 dedicato alle persone Para e Tetraplegiche.

“Il rapporto che lega il nostro Centro alle associazioni Tetra-paraplegici e Progetto Spilimbergo va oltre la semplice collaborazione tra Azienda ed enti del terzo settore, perché si tratta di una vera e propria amicizia. A nome di tutto l’Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione Gervasutta le ringrazio molto per l’impegno, perché questo calendario può essere visto come un piccolo gesto, ma in concreto rappresenta un importante veicolo per raccontare ai nostri pazienti dei modelli positivi, qui rappresentati dagli atleti con lesione del midollo spinale che sono riusciti a raggiungere livelli di autonomia che sembravano irraggiungibili da una carrozzina. Inoltre, grazie ai proventi della vendita, potremo riproporre in formato digitale il volume “La Casa di Aldo”, che illustra e spiega il percorso riabilitativo delle persone paraplegiche e tetraplegiche, dal ricovero ospedaliero fino al rientro a domicilio, fornendo indicazioni e risposte in modo da consentire ad ognuno la migliore qualità di vita” ha dichiarato la dottoressa Emiliana Bizzarini, Direttore facente funzioni della SOC MFR-Unità Spinale del Gervasutta.

“Ciascuno di noi può essere colpito da inattesi e tragici eventi che stravolgono le nostre esistenze", ha dichiarato Stefano Lecinni, Presidente dell’Associazione Tetra-paraplegici del Fvg. "La lesione al midollo spinale è uno di questi. Gli esiti del danno midollare sono spesso la tetra o la paraplegia che comportano l’improvvisa perdita della funzione dei quattro arti o solo di quelli inferiori, il controllo su alcune parti intime del corpo, la necessità di essere assistito da altre persone nella cura della tua persona. Tutto questo scuote e reprime la tua voglia di futuro. Mentre sei ricoverato in Unità Spinale per la riabilitazione, gli operatori sanitari e del sociale ti aiutano a costruire il “ritorno a casa”, ma quando arriva l’atteso giorno del rientro ti accorgi che da quel momento in poi è tutto nelle tue mani. Le attività che prima ti sembravano scontate come uscire per una cena con gli amici, guidare un’ automobile, partire per una vacanza diventano ostacoli quasi insormontabili. Non ci si deve abbattere, né smettere di progettare! Questo calendario è un esempio di come dal profondo del baratro si possa risalire e con tenacia riprendere in mano la propria vita” ha concluso il Presidente Lecinni.

Il costo per l’acquisto del calendario è di 8 euro che, come già precisato, sarà interamente devoluto per un progetto editoriale.

Sarà possibile reperirlo a Udine, presso la sede dell’associazione Tetra - paraplegici Fvg onlus in Via Armando Diaz, 60 (mail: segreteria@paraplegicifvg.it www.paraplegicifvg.it) oppure a Spilimbergo presso l’Associazione “Progetto Spilimbergo” in Via degli Abeti 4 (mail: segreteria@progettospilimbergo.it direzione@progettospilimbergo.it).