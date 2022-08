Ecco il pre-campionato della Tinet Prata

Saranno quattro gli allenamenti congiunti che la Tinet Prata di Pordenone andrà ad affrontare in questo ricco precampionato che precederà la Serie A2 Credem Banca.

La prima uscita è prevista per mercoledì 14 settembre quando i ragazzi di Dante Boninfante si recheranno a fare visita al Delta Volley Porto Viro.

I polesani compiranno il percorso inverso ad esattamente una settimana di distanza, il 21 settembre, quando verrà tolto il velo stagionale anche al PalaPrata. In mezzo un’amichevole ufficiale di prestigio, organizzata assieme al Comitato Fipav Pordenone. Sabato 17 settembre alle ore 20.00 ci sarà il più classico dei derby, quello con la Pallavolo Motta. L’incontro verrà ospitato al PalaCrisafulli di Pordenone e per l’occasione verranno anche organizzati eventi collaterali per promuovere il nostro sport, grazie alla collaborazione del Comitato Territoriale Fipav presieduto da Stefano De Rosa.

Infine non mancherà una trasferta internazionale, quella che mercoledì 28 settembre vedrà i gialloblù in scena in Slovenia e precisamente a Kanal dove affronteranno l’ OK Salonit Anhovo – Kanal, team della prima divisione slovena.

Un precampionato ricco e con dei test probanti, giocato contro due squadre di Serie A2 e una della massima serie slovena per cercare di raggiungere subito la velocità di crociera richiesta dalla nuova ed impegnativa categoria.