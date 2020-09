Ecco la Genova-Trieste Regatta 2020

Il primo passo è compiuto: una regata - per ora sulla piattaforma digitale di virtualregatta.com - unisce il Salone Nautico di Genova e la Barcolana presented by Generali di Trieste, ampliando le già attive collaborazioni tra Società Velica di Barcola e Grignano e Yacht Club Italiano, sotto il patrocinio della FIV - Federazione Italiana Vela.

Il primo ottobre, mentre si inaugurerà il Salone Nautico, la piattaforma ufficiale per l’e-sailing ospiterà una nuova regata digitale. Partirà infatti la Genova-Trieste Regatta 2020: a bordo degli scafi Supermaxi gli e-sailor regateranno per 1.300 miglia nautiche, con l’obiettivo di tagliare il traguardo di Trieste nei giorni precedenti la Barcolana.

Le condizioni meteo saranno quelle effettivamente presenti lungo la rotta reale, e il regolamento valorizzerà le scelte tattiche: nessuna boa o cancello, libertà di trovare la miglior rotta per il periplo d’Italia, da Ovest a Est, con l’auspicio che da digitale l’evento si realizzi nelle prossime edizioni anche in mare.

“In occasione della 60ma edizione del Salone Nautico di Genova, abbiamo aderito con entusiasmo al progetto di e-sailing per organizzare la prima edizione della Genova-Trieste Regatta 2020", commenta Fabio Planamente, amministratore delegato del Cantiere del Pardo SpA e Presidente del settore vela di Confindustria Nautica. "Siamo tutti impegnati in prima linea nella diffusione della cultura e della salvaguardia del mare. Lo facciamo anche con l’organizzazione dei nostri eventi, con i quali il nostro messaggio supera ogni confine, diventa globale e coinvolge una platea internazionale di addetti ai lavori e appassionati. Il nostro impegno nella loro realizzazione assume anche una connotazione e un significato di presenza responsabile in un anno difficile come quello che stiamo vivendo”.

“Salone di Genova e Barcolana - ha detto il presidente della SVBG, Mitja Gialuz - proiettano in questo inizio ottobre l’Italia ai vertici della vela mondiale: la scelta di organizzare i due eventi di fronte alla generale cancellazione di manifestazioni in tutto il mondo, rimarca il valore della nautica e della vela italiana, ed è scelta impegnativa e coraggiosa, necessaria per essere protagonisti di una nuova normalità con la quale dovremo convivere. In questo contesto, era strategico rimarcare la collaborazione e lo sviluppo di un progetto comune: unire Genova e Trieste era l’obiettivo di quest’anno, e iniziamo con un progetto digitale, che appassionerà i molti velisti che praticano l’e-sailing. Li aspettiamo a Trieste, in tempo per dare assieme la partenza della Barcolana52, l’11 ottobre”.

Le iscrizioni alla Genova-Trieste Regatta 2020 sono aperte e contano già oltre 13mila iscritti: si partecipa gratuitamente, e per i primi tre sul podio sono previsti premi in buoni Amazon. www.esailing.tv seguirà ogni giorno l’evento con una trasmissione ad hoc che racconterà, oltre alla regata online, anche gli eventi di Genova e Trieste a tutto il pubblico di appassionati.