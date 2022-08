Ecco la stagione della Women Apu

Il settore agonistico della Federazione Italiana Pallacanestro ha ufficializzato la composizione dei calendari per l’imminente stagione sportiva 2022-23. La Women Apu Basket School Delser Udine giocherà i propri match casalinghi il sabato alle 19 al palasport Benedetti, in via Marangoni 46 a Udine.

L’esordio delle Volpi di coach Massimo Riga è in programma per sabato 8 ottobre, contro il Ponte Sanga Milano. Nel turno successivo, domenica 16 ottobre la trasferta a Broni e poi due turni casalinghi consecutivi, il 22 e il 29 ottobe contro Alperia Bolzano e Alpo Verona.

Il derby regionale contro la Futurosa Trieste è a calendario per il 26 novembre al palaBenedetti. Mercoledì 21 dicembre, l’ultimo turno pre-natalizio in casa della PosaClima Bolzano, mentre il girone d’andata terminerà il 7 gennaio, con la gara casalinga contro il Castelnuovo Scrivia, dopo più di due settimane di pausa a cavallo tra la fine dell’anno e l’inizio del 2023.

Il girone di ritorno scatterà sabato 14 gennaio, di nuovo contro il Sanga. L’ultima gara casalinga della regular season si disputerà mercoledì 5 aprile, alle 20.30, contro il Ponzano.

Dopo la pausa pasquale del 9 aprile, sabato 15 aprile 2023 andrà in scena l’ultima giornata di regular season, che vedrà la Women Apu Basket School Delser Udine in trasferta a Castelnuovo Scrivia.

Il calendario ufficiale della FIP è disponibile a questo link