Ecco logo e sito di Eyof 2023

"Un evento internazionale importante, che coinvolgerà migliaia di giovani e che conferma e consolida il ruolo di riferimento che il Friuli Venezia Giulia ha per quest'area dell'Europa centrale".

Lo ha detto oggi a Trieste il governatore Massimiliano Fedriga durante la presentazione del sito internet e del logo di Eyof 2023, il Festival Olimpico della gioventù europea, la cui edizione invernale si terrà tra poco meno di due anni (21-28 gennaio) in Friuli Venezia Giulia, con gare anche in Slovenia e Austria.

Come ha ribadito lo stesso Fedriga, è di fondamentale valenza il coinvolgimento di tanti giovani (età dai 14 ai 18 anni) i quali avranno modo di conoscere la nostra regione e di essere dei testimonial delle sue bellezze naturali, dell'efficienza delle strutture e dell'ospitalità dei suoi abitanti. Inoltre, ci sarà la possibilità di ammirare qualche futuro talento, dal momento che più di qualche atleta di Eyof 2023 sarà protagonista alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026.

A tal riguardo Fedriga ha annunciato la stipula di un protocollo con la Fondazione Milano-Cortina per una collaborazione nel segno della continuità tra due eventi che vedranno protagoniste le Alpi italiane.

Illustrando il logo dell'evento, ideato da Andrea Villani, il governatore ha esaltato le figura della stella alpina quale riferimento al radicamento con il territorio, all'insegna dei valori della tradizione della montagna.

Infine Fedriga ha comunicato di aver già avuto un incontro con il referente del Governo per lo sport al fine di sensibilizzare l'Esecutivo per un supporto adeguato a quello che è l'impegno della Regione nell'organizzazione di Eyof 2023.