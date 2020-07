Ecco Marco Giuri, grinta e carattere in regia

Presentazione ufficiale per il nuovo regista dell’Apu, Marco Giuri, con videoconferenza Facebook. “Marco sa che per tanti anni l’ho inseguito, ma non abbiamo mai avuto il piacere di lavorare assieme”, dice di lui il dt bianconero Alberto Martelossi. “Sul suo nome, io e Matteo Boniciolli ci siamo trovati d’accordo subito. E’ stato il primo e unico obiettivo di mercato in questo ruolo. I tifosi guardano al suo ricco palmares (dove spiccano lo scudetto con la maglia della Reyer Venezia nella stagione 2018-2019 e due Coppe Italia di A2 con le casacche di Basket Brindisi e Scaligera Verona, ndr), ma noi siamo affascinati dalla sua carriera in costante crescita. Ha saputo affrontare le difficoltà, migliorandosi di anno in anno: un sinonimo di grande carattere”.

“Grazie della presentazione, anche se forse Alberto conoscendomi ha un po’ esagerato…”, esordisce Giuri. “Sa qual è il mio percorso e che giocatore io sia. Penso di essere uno con carattere, che si è costruito anno dopo anno, cercando di fare sempre un passo avanti per raggiungere i miei obiettivi. Non voglio perdere mai, non mi piace mollare e darmi per vinto. E sono convinto che si può sempre migliorare”.

“Sono un play atipico, che in base alle circostanze cerca di fare più cose. Posso fare canestro o passare più la palla. Nasco come difensore, ma negli anni sono cresciuto anche in attacco. Il mio obiettivo personale? Vincere il più possibile. Con la costruzione di questa squadra, penso che sia più che realizzabile. Si sta delineando una formazione ‘cazzuta’, con gente che non vuole mollare mai”.

“I miei ricordi migliori sono ovviamente legati alle vittorie. Penso al torneo con Venezia, ma anche, nove anni fa, alla promozione con Brindisi e poi alla Coppa Italia con Verona... Ho imparato anche a prendere il positivo dalle stagioni un po’ meno fortunate, come i miei due anni a Caserta, dove ho esordito in A a 27 anni, che mi hanno permesso di conoscermi meglio”, spiega ancora Giuri.

Guardando al campionato che sarà, “l’A2 sta alzando l’asticella: molti giocatori sono scesi di categoria, quindi il livello si sta alzando. Guardo a piazze come Napoli, Scafati, Forlì ma anche a Udine, società storica che vuole fare bene, e vedo che ci sono roster importanti”, spiega ancora Giuri.

Proprio sulle date della stagione interviene anche il dt Martelossi: “Siamo nelle mani di Spadafora... Ne sapremo qualcosa di più dopo il Consiglio federale del 6-7 agosto. In ogni caso, io sposo la linea della Lega: è meglio aspettare qualche settimana in più per poter giocare a porte aperte”.

“Il roster italiano al momento è completo – prosegue Martelossi – ma ci siamo presi un po’ di tempo per individuare altri due Under 2), che sappiano stare in campo e abbiano i numeri per crescere”. Rispondendo alle domande, è stato confermato l'interesse per Amato (si stanno definendo i dettagli contrattuali, ndr), mentre per gli Usa la società si prenderà il giusto tempo per una scelta oculata, puntando su giocatori in grado di fare la differenza.