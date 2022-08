Elisa Cosetti bronzo europeo!

Arriva dal Fvg la prima medaglia dell'Italia nei tuffi dalle grandi altezze. A conquistarla la triestina Elisa Cosetti, salita sul terzo gradino del podio agli Europei di Roma, prima gara ufficiale della disciplina che, al femminile, prevede quattro salti dal trampolino da 20 metri.

Cosetti, classe 2002, è tesserata con la Triestina Nuoto, che schiera anche uno degli azzurri in corsa nella gara maschile da 27 metri, Andrea Barnaba (classe 2004, al suo esordio assoluto in una competizione ufficiale).

Per la 20enne giuliana, già wildcard al Red Bull Cliff Diving l'anno scorso - prima donna italiana a competere a soli 19 anni - un'esordio davvero molto convincente, considerando che prima dell'ultimo tuffo era in piena corsa per l'oro; qualche sbavatura le ha portato 'solo' 57.00 punti, per un totale di 284.30, che l'ha vista chiudere alle spalle della tedesca Iris Schmidbauer con 309.30 e dall'ucraina Antonina Vyshyvanova con 295.40.

"Sono contentissima", ha dichiarato in diretta ai microfoni Rai. "Prima del gran finale mi tremavano le gambe, ma sono contenta di aver sbagliato avendo dato il massimo. Dedico questa medaglia a tutto lo staff e alla squadra azzurra, alla Federazione che ha investito su questo progetto, alla mia famiglia e a tutti i miei amici!".