Emanuele Buzzi campione italiano di superG

Emanuele Buzzi è il nuovo campione italiano di superG. Il sappadino si è imposto nella prova di Santa Caterina Valfurva precedendo di 26 centesimi Christof Innerhofer, di 34 Matteo Marsaglia e di 85 Dominik Paris, tutti i big azzurri della disciplina, insomma.

Una bella soddisfazione per Lele al termine di una stagione non facile che gli ha comunque regalato un bel 13° posto al Mondiale di Cortina proprio in superG. Da segnalare anche il bel 12° posto di Luca Taranzano del Lussari, lontano 1″96 dalla vetta e 5° nel GP Italia Senior.

La combinata, senza Buzzi, ha visto il successo a pari merito di Giovanni Franzoni e Federico Paini, con Tobias Kastlunger bronzo a 0″14. Undicesimo a 0″64 Luca Taranzano, anche qui 5° nel GP Italia Senior.

Nel superG femminile, vinto da Francesca Marsaglia con 0″07 su Elena Curtoni e 0″39 sulla coppia Roberta Melesi-Nadia Delago, 29° posto a 3″30 per Beatrice Costato del Lussari.

Nella combinata bis della Marsaglia con soli 2 centesimi su Elena Curtoni, con bronzo a 46 centesimi per Karoline Pichler. Ventincinquesima la Costato.