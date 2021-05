Emanuele Stefanelli presidente della Federugby Fvg

Emanuele Stefanelli, classe 1976, è il nuovo presidente del Comitato Fir - Federazione Italiana Rugby - del Friuli Venezia Giulia. Oggi, infatti, all'Auditorium San Marco di Palmanova, sede della Lega Nazionale Dilettanti Fvg, si è svolta l'assemblea elettiva e Stefanelli, quale unico candidato, ha ottenuto l'87% dei voti delle società della regione.

Subentra alla presidenza del Comitato Fvg a Claudio Ballico, figura d'esperienza del rugby regionale che lo ha guidato negli ultimi quattro anni.

Stefanelli, nativo di Livorno, trapiantato a Trieste per motivi di lavoro, è un dipendente statale, ha iniziato la sua avventura ovale da giocatore nel San Vincenzo Livorno, a Trieste è stato poi uno dei fondatori del Venjulia, giocatore e, appese le scarpe al chiodo, direttore generale della squadra triestina per 10 anni; negli ultimi quattro, poi, ha rivestito anche il ruolo di vicepresidente del Comitato Fvg.

"Devo dire che sono molto orgoglioso e soddisfatto di questo risultato", commenta il neo eletto presidente. "Il rugby, come del resto tutto il mondo dello sport, sta vivendo un momento particolare, a causa di questa pandemia. Ci aspetta, quindi, un periodo di grande lavoro per ripartire in sicurezza e tornare a svolgere tutte quelle attività, fondamentali per la promozione e lo sviluppo del nostro movimento. Il futuro? Direi di fare un passo alla volta, seguire i dettami della Federazione, plasmandoli a dovere a seconda delle esigenze del nostro territorio e cercare di riprendere a 360° per lo sviluppo del nostro movimento ovale".

Nella giornata di oggi, inoltre, sono anche stati eletti i nuovi consiglieri che sono Alberto Turrin con 1746 voti, Francesco Cirinà con 1538, Claudio Ballico con 1332 e Maurizio Buzzan con 1226. All'assemblea era presente anche il presidente della Federazione Italiana Rugby, Marzio Innocenti.