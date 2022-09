Emiel Verstrynge conquista il Giro del Fvg

Dopo quattro tappe e 492,1 chilometri percorsi un solo secondo di vantaggio è bastato al belga Emiel Verstrynge (Alpecin-Deceuninck Development Team) per vincere la 58esima edizione del Giro Internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia. Ha provato l’attacco a sorpresa il friulano Nicolò Buratti (Cycling Team Friuli), con un colpo da finisseur a poche centinaia di metri dall’arrivo. Un’azione che gli ha consegnato la vittoria della quarta e ultima tappa, 152 km da Trieste a Udine, ma per un solo secondo non è bastata per effettuare il sorpasso nella classifica generale.

Resta un’edizione memorabile e appassionante fino all’ultimo metro, con la spasmodica attesa finale del verdetto dell’effettivo distacco che ha fatto esplodere la gioia del giovane ciclocrossista belga Verstrynge, andato subito ad abbracciare i suoi compagni di team, e dato a Buratti comunque la consapevolezza di essere uno dei migliori talenti a livello internazionale, anche per le corse a tappe.

Tornando all’arrivo, Buratti ha preceduto di un secondo la volata del gruppo (aveva due secondi di ritardo dal leader in classifica generale), secondo posto per il colombiano Nicolas Gomez (Team Colpack Ballan) e terzo l’italiano Filippo Fortin (Maloja Pushbikers).

Partenza da Porto Vecchio di Trieste, qualche timido tentativo di allungo iniziale, ma il gruppo procede pressoché sempre compatto per tutta la prima ora di gara che anche oggi scorre via ad una media impressionante di quasi 50 km/h.

Dopo 68 chilometri si forma al comando della corsa un drappello di 8 corridori con Konczer (Hrinkow), Villa (Biesse Carrera), Palomba (General Store), Vandenbulcke (Basso Team Flanders), Bergagna (Italia Ciclocross), Diaz (Baqué Team), Baseggio (Trevigiani) e Bertazzo (Maloja Pushbikers). Il divario tra i fuggitivi ed il gruppo non va mai oltre i 50 secondi.

Al km 107 il gruppo torna nuovamente compatto. Si susseguono poi ancora diversi tentativi di allungo, ma il gruppo fa buona guardia. L’ultimo GPM di giornata lo va a vincere il siciliano Andrea Alfio Bruno (Parkpre Racing Team) che fa definitivamente sua la maglia verde di miglior scalatore della corsa. Nuovo allungo al comando, dopo 131 km, promosso da Giacomo Saligari (Vc Mendrisio) a cui in seconda battuta si aggiungono anche Anders Foldager (Biesse Carrera), Raffaele Mosca (Team Qhubeka), Seppe De Clerck (Basso Team Flanders), Riccardo Verza (Zalf-Fior), Gorka Sorareain (Baqué Team) e Liam Bertazzo (Maloja Pushbikers). I sette raggiungono fino a 24 secondi di vantaggio, poi il gruppo si rifà sotto.

L’ultimo ad alzare bandiera bianca è l’azzurro della pista Liam Bertazzo che viene però ripreso anche lui in vista dell’arrivo dal veemente ritorno del gruppo. Prova il colpo a sorpresa Nicolò Buratti, che vince la tappa, ma non riesce nell’impresa di sorpassare Emiel Verstrynge in testa alla classifica generale finale del Giro della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il vincitore della tappa Nicolò Buratti ha detto: “Per me era la gara di casa, l’ho corsa da protagonista e penso che posso essere molto orgoglioso di quello che sono riuscito a fare. Sapevamo che era molto difficile recuperare perché la Alpecin è una squadra molto organizzata, ma abbiamo comunque provato a tirare fuori il coniglio dal cilindro con un attacco a sorpresa all’ultima curva in Piazzale Osoppo con i compagni che hanno fatto il buco dietro di me. È arrivata la vittoria di tappa, ma purtroppo l’obiettivo finale è sfuggito per meno di un secondo e quindi ovviamente un po’ di rammarico c’è, ma dall’altra parte sono anche molto contento per quello che ho fatto era ora metterò la testa ai prossimi obiettivi”. E i prossimi obiettivi di Buratti saranno le prossime gare in Puglia con la maglia della Nazionale prima della partenza per il Mondiale in Australia.

Il vincitore del Giro della Regione FVG Emiel Verstrynge ha detto: “Sicuramente sono molto felice di aver raggiunto questa importante vittoria. Il finale è stato molto insidioso e devo solo ringraziare i miei compagni di squadra. Io ho solo pensato a restare vicino a loro che mi hanno guidato nell’ultima chicane e anche se solo per un secondo siamo riusciti a mantenere la maglia gialla. Quindi questo risultato non è solo una vittoria mia personale, ma è un successo che devo condividere con tutti i miei magnifici compagni di squadra”.

Andrea Cecchini presidente della Libertas Ceresetto, società organizzatrice dell’evento, che coordina insieme a Christian Murro, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti. Abbiamo disegnato il percorso pensando ad un finale così incerto fino alla fine, ce lo aspettavamo un Giro così con una classifica aperta fino alla fine. È stato sicuramente molto bello e spettacolare. Siamo molto contenti di aver coinvolto oltre 60 paesi e di aver toccato tutte e quattro le province della nostra regione. Voglio ringraziare la Regione Friuli Venezia Giulia, tutte le amministrazioni, gli enti, gli sponsor e i volontari che ci hanno dato una grande mano per portare a termine un’altra bella edizione della nostra corsa”.

CLASSIFICA GENERALE FINALE:

1 Emiel Verstrynge (Alpecin-Deceuninck Development Team) km 492,1 in 11:17:22 media 43,589 km/h

2 Nicolò Buratti (Cycling Team Friuli) 0:01

3 Davide Toneatti (Nazionale Italiana Ciclocross) 0:03

4 Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Desiree Fior) 0:57

5 Andrea Garosio (Biesse Carrera) 01:07

6 Francesco Busatto (General Store – Essegibi – F.lli Curia) 1:14

7 Riccardo Lucca (Work Service Group Vitalcare Vega) 1:26

8 Dennis Lock (Carnovali Rime Sas) 1:30

9 Jaka Primozic (Hrinkow Advarics Cyclelang) 1:54

10 Andrea Innocenti (Parkpre Racing Team) 2:09

LE MAGLIE

Classifica maglia gialla Generale “Pratic”: Emiel Verstrynge (Alpecin-Deceuninck Development Team)

Classifica maglia blu Punti “Assofriuli”: Nicolò Buratti (Cycling Team Friuli)

Classifica maglia verde GPM “EdilMeccanica”: Andrea Alfio Bruno (Parkpre Racing Team) Classifica maglia rossa T.V. “Credito Cooperativo FVG”: Cristian Rocchetta (Zalf Euromobil Desiree Fior)

Classifica maglia bianca Giovani U21 “Bacci Automation”: Emiel Verstrynge (Alpecin-Deceuninck Development Team)

Premio atleta più combattivo: Davide Toneatti (Nazionale Italiana Ciclocross)

Miglior squadra: Alpecin-Deceuninck Development Team

Sul sito www.libertasceresetto.com tutti i dettagli dell’evento.