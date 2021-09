Enduro, nel Friuli Occidentale doppia tappa degli Assoluti d’Italia

Il Moto Club Fanna organizzerà, il 25 e 26 settembre a Maniago, l’ultimo atto del Campionato Italiano Assoluti d’Italia di Enduro. Ad affidare l’organizzazione al sodalizio presieduto da Marco Mendizza, la Federazione Motociclistica italiana.

La gara è stata presentata nella serata di martedì 14 settembre nel municipio di Maniago con l’intervento, oltre che dei “padroni di casa”, il vice sindaco Umberto Scarabello e l’assessore allo sport Franca Quas, anche del sindaco di Fanna Demis Bottecchia, del presidente del comitato regionale FMI Mario Volpe e del presidente del Moto Club Fanna, Marco Mendizza.

Erano presenti anche gli amministratori di Frisanco, Cavasso Nuovo e Meduno, territori interessati dalla manifestazione. Sarà il gran finale del campionato Italiano Assoluti d’Italia di Enduro con due distinte gare, dove verranno assegnati la gran parte dei titoli tricolori. Il programma prevede per sabato 25 settembre, la partenza della gara nella zona degli impianti sportivi alle 8.30, con i piloti impegnati su un percorso di 45 chilometri con tre prove speciali da ripetersi per quattro volte, mentre domenica 26 settembre la partenza è prevista sempre alle 8.30, ma le prove speciali verranno ripetute tre volte.

Sarà un piccolo mondiale in considerazione che alcuni dei più forti piloti al mondo, saranno al via a Maniago. Riflettori puntati sul britannico su Brad Freeman iridato in classe E3, sull’australiano Wil Ruprecht leader di classe E3 nel mondiale, sul connazionale Hamish Macdonald campione del mondo Junior, senza dimenticare gli italiani a partire dal vicentino Andrea Verona campione del mondo in carica nella classe E1, vincitore del Trofeo alle Sei Giorni con la nazionale azzurra.

I colori del Friuli Venezia Giulia saranno ben rappresentati da Lorenzo Macoritto, fuoriclasse di San Daniele del Moto Club Manzano, autore di una straordinaria stagione che lo ha visto primeggiare ai vertici del mondiale di specialità, con la fresca conquista del titolo mondiale a squadre Junior, alla Sei Giorni. Il pilota del Team TM Boano, si trova ad un soffio dalla conquista del titolo italiano Enduro nella classe 250 2T, e già al temine della gara del sabato a Maniago, potrà festeggiare la conquista del tricolore nella gara di casa. Da tenere d’occhio sempre nella classe 250 2T, anche il pilota avianese delle Fiamme Oro, Maurizio Micheluz pluricampione europeo della specialità.