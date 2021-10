Enduro, trionfo mondiale per Macoritto

Successo francese nel mondiale Enduro Gp 2021 per Lorenzo Macoritto, nell’ultima gara della stagione di domenica 17 ottobre a Langeac nell’alta Loira. Il pilota di San Daniele alfiere del Moto Club Manzano, in sella alla Tm 250 ufficiale del Team Boano, conquista la sesta vittoria stagionale tra gli Junior.

Dopo la gara del sabato, dove alcune cadute lo hanno escluso dalle posizioni di vertice, il pilota friulano si è rifatto la domenica con una gara da subito all’attacco, vincendo 7 delle 9 prove speciali disputate, precedendo il compagno di squadra Matteo Pavoni sulla Tm 300, neocampione del Mondo Junior staccato di 28”. Terza posizione per il britannico Jed Etchells su Fantic, giunto con un ritardo di 47” da Macoritto. Quarta piazza per lo spagnolo Bernar Cortes su Gas Gas, seguito dallo svedese Max Ahlin su Husqvarna.

Va in archivio una stagione molto positiva per Lorenzo Macoritto, che mette in bacheca un titolo Mondiale a squadre, conquistato con la nazionale italiana Junior alla sei giorni, un secondo posto nel mondiale Junior con la vittoria iridata della classe J1, e il sigillo nel campionato Italiano nella in classe 250 2T, conquistata nell’ultima tappa di Maniago a settembre. Ora un meritato riposo, per poi iniziare una nuova stagione da protagonista, sulla scena internazionale dell’enduro.