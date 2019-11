Ente Friuli nel Mondo di corsa con l'Unesco

C’è una bandiera friulana che sventola in ogni parte del mondo. E c’è l’orgoglio di una terra che non dimentica i propri figli lontani. L’Unesco Cities Marathon unirà idealmente i tanti friulani sparsi in ogni angolo del pianeta grazie ad una partnership che legherà l’evento sportivo del 29 marzo 2020 all’Ente Friuli nel Mondo, associazione nata 66 anni fa e che oggi conta 150 sedi (“Fogolârs Furlans”) sparse nei cinque continenti e oltre 20 mila soci.

“Ritengo che i valori di fondo espressi dall’Unesco Cities Marathon, solidarietà ed amicizia, bene si sposino con lo scopo delle associazioni di corregionali sparse nei cinque continenti che, con orgoglio, l’Ente Friuli nel mondo rappresenta”, sottolinea Adriano Luci, presidente di Friuli nel Mondo.

“Friuli nel Mondo” non significa soltanto richiamare i valori della friulanità in chiave sociale e culturale, ma anche prospettare un grande disegno di internazionalizzazione del Friuli e del sistema regionale attraverso la valorizzazione delle competenze e potenzialità scientifiche, politiche ed economiche espresse dalle comunità friulane in ogni parte del mondo.

“L’Unesco Cities Marathon ha tra i propri obiettivi quello di valorizzare, attraverso lo sport, le eccellenze e le peculiarità del territorio regionale. L’Ente Friuli nel Mondo è sicuramente tra queste, aggiunge Giuliano Gemo, presidente del comitato organizzatore della maratona. “Sono certo che un gesto sportivo così universale, come quello della corsa, grazie anche alla collaborazione con Friuli nel Mondo, non mancherà di rappresentare un’ulteriore occasione di incontro con i tanti friulani e i loro discendenti che oggi vivono lontani dalla nostra regione”.

L’Unesco Cities Marathon, anche quest’anno, non sarà soltanto la classica gara sulla distanza regina dei 42,195 chilometri. Sulle strade della storia, lungo l’asse che congiunge le città di Cividale del Friuli, Palmanova e Aquileia, promettono emozioni anche la Iulia Augusta Half Marathon, la nuova corsa sui classici 21,097 km della mezza distanza (aperta pure ai praticanti del nordic walking), e la terza edizione dell’Unesco in Rosa, corsa e camminata interamente dedicata alle donne.

Unesco Cities Marathon offrirà inoltre la Roller Marathon (42, 16 e 7 chilometri), il Trysport, una gara promozionale di duathlon, e la corsa degli Special Olympics, con start da Terzo di Aquileia. Traguardo, per tutti, nella splendida Piazza Capitolo ad Aquileia. Dove la corsa, il 29 marzo del 2020, incontrerà la Storia.